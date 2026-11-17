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मुरैना में जरा सी जमीन के लिए किसान को गोलियों से भूना, 10 लोगों को आजीवन कारावास

किसान की हत्या मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास ( ETV BHARAT )

मुरैना : चंबल में 5 साल पुराने किसान की हत्या मामले में फैसला आ गया. खेत जोतने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था. बंदूकों से निकली गोलियों ने एक किसान की जिंदगी छीन ली. इस मामले में दोषी पाए गए 10 लोगों को मुरैना के जौरा कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

जौरा कोर्ट में 5 साल तक चला केस