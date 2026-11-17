मुरैना में जरा सी जमीन के लिए किसान को गोलियों से भूना, 10 लोगों को आजीवन कारावास
मुरैना में 5 साल पहले जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या के मामले में जौरा न्यायालय ने सुनाया फैसला. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 12:21 PM IST
मुरैना : चंबल में 5 साल पुराने किसान की हत्या मामले में फैसला आ गया. खेत जोतने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था. बंदूकों से निकली गोलियों ने एक किसान की जिंदगी छीन ली. इस मामले में दोषी पाए गए 10 लोगों को मुरैना के जौरा कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
जौरा कोर्ट में 5 साल तक चला केस
मामले के अनुसार महज 8 बिस्वा जमीन को लेकर शुरू हुए विवाद में 10 लोगों ने किसान को घेर लिया और गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामला चिन्नौनी थाना क्षेत्र के हीरासिंह का पुरा गांव का है. जौरा न्यायलय के विशेष लोक अभियोजक प्रवीण सिंह सिकरवार के अनुसार "18 जुलाई 2021 की सुबह करीब 8:30 बजे किसान सुरेश बघेल अपने बेटे वीरेंद्र, छोटे बेटे और परिजनों के साथ खेत जोतने पहुंचे थे. खेतों के बीच की 8 बिस्वा जमीन रामनिवास बघेल और रामेश्वर बघेल ने सरनाम गुर्जर को बेच दी थी."
चिन्नौनी थाना पुलिस ने जुटाए सबूत
जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन सरनाम गुर्जर सहित 10 लोग हथियारों के साथ खेत पर पहुंच गए और सुरेश बघेल को खेत जोतने से रोकने लगे. कहासुनी बढ़ी तो सरनाम गुर्जर ने माउजर बंदूक से सुरेश के सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही किसान जमीन पर गिर पड़ा. परिजन उसे कैलारस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. चिन्नौनी थाने में हत्या, बलवा और अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना की गई.
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आजीवन कारावास के अलावा अलग से सजा
जौरा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह पाल ने साक्ष्यों और विशेष लोक अभियोजक प्रवीण सिंह सिकरवार के तर्कों को स्वीकार करते हुए सभी 10 लोगों को धारा 302 में आजीवन कारावास और 2-2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. इसके अलावा बलवा, घातक हथियारों से लैस होकर हमला करने तथा संबंधित आरोपियों को आयुध अधिनियम के तहत भी अलग-अलग सजा सुनाई गईं.