ETV Bharat / state

मुरैना में चपरासियों के हवाले वित्तीय लेन-देन! क्लर्क ने लगाया ऑफिस के बाहर बैठाने का आरोप

मुरैना जिले के जौरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यहां बीईओ एमएम शुक्ला पर मनमानी और हिटलरशाही रवैये के आरोप लगे हैं. हैरानी की बात यह है कि कार्यालय में 2 नियमित क्लर्क पदस्थ होने के बावजूद महत्वपूर्ण वित्तीय और लिखा-पढ़ी का काम 2 चपरासियों से कराया जा रहा है.

मुरैना: जौरा बीईओ कार्यालय में 2 नियमित बाबू मौजूद होने के बावजूद आर्थिक लेन-देन जैसा अहम काम चपरासी द्वारा किए जाने का मामला सामने आया है. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बाबुओं को कार्यालय के बाहर खड़ा कर अपमानित किए जाने के आरोप लगे हैं. मामला जब जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा, तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर दी है, जो मामले की जांच कर रही है.

प्यून से क्लर्क का काम कराने का आरोप (ETV Bharat)

'5 महीने से बाबू जैसा काम कर रहा है प्यून'

इस मामले को लेकर कार्यालय में पदस्थ क्लर्क विकास सिंह ने बताया कि "उनके अलावा एक और बाबू नियमित रूप से तैनात है, इसके बावजूद बीईओ द्वारा दोनों को दरकिनार कर प्यून से आर्थिक कार्य कराए जा रहे हैं." भृत्य कृष्कान्त श्रीवास की मूल पदस्थापना शासकीय माध्यमिक विद्यालय नरहेला में है, लेकिन वह पिछले 4–5 महीनों से जौरा बीईओ कार्यालय में बाबू जैसा कार्य कर रहा है."

जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन

इतना ही नहीं, जौरा नंबर-1 स्कूल में पदस्थ एक अन्य भृत्य अंकित बाथम को भी अटैचमेंट पर कार्यालय बुला लिया गया है. इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी भगवानदास इन्दोलिया ने बताया कि "मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."

क्लर्क को कार्यालय के बाहर बैठाने का आरोप

आरोप है कि ये दोनों प्यून मिलकर पूरे बीईओ कार्यालय का संचालन कर रहे हैं, जिसमें फाइलों की लिखा-पढ़ी से लेकर वित्तीय मामलों तक शामिल हैं. नियमों के विपरीत इस व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है. क्लर्क विकास सिंह का कहना है कि "समय पर कार्यालय पहुंचने के बावजूद उन्हें घंटों बाहर बैठाया जाता है और उनसे बाबू का काम न लेकर प्यून का कार्य करने का दबाव बनाया जाता है."

इस पूरे मामले से आहत होकर क्लर्क विकास सिंह ने जिला कलेक्टर से भी लिखित शिकायत की है. मामले ने तूल पकड़ा तो जिला शिक्षा अधिकारी भगवानदास इन्दोलिया ने संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर जांच की बात कही है. उन्होंने कहा कि "जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी."