चंबल की धरती पर पहली बार गूंजा जय जगन्नाथ का महामंत्र, हजारों श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ
चंबल के मुरैना में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में उमड़ा जनसैलाब, पुष्पवर्षा और हरिनाम संकीर्तन से भक्तिमय हुआ शहर, रूस से पहुंचे भक्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 2:06 PM IST
मुरैना: चंबल की धरती मुरैना में शनिवार को पहली बार भगवान जगन्नाथ की भक्ति में पूरी तरह सराबोर नजर आई. जय जगन्नाथ के गगनभेदी जयघोष, हरिनाम संकीर्तन, भजनों की मधुर धुन और पुष्पवर्षा के बीच निकली पहली भव्य रथयात्रा ने शहर को आध्यात्मिक उत्सव में बदल दिया. इस्कॉन द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक यात्रा में हजारों श्रद्धालु उमड़े और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दिव्य रथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे.
मेला मैदान से शुरू हुई यह भव्य यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए रात रामजानकी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. पहली बार निकली इस रथयात्रा ने मुरैना की धार्मिक परंपरा में एक नया और यादगार अध्याय जोड़ दिया है.
चंबल की पावन धरती पर पहली बार रथयात्रा
चंबल की पावन धरती मुरैना में शनिवार को पहली बार न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथयात्रा निकाली गई, जिसने हजारों श्रद्धालुओं को आस्था के एक सूत्र में बांध दिया. मेला ग्राउंड में वैदिक मंत्रोच्चार, मंगल आरती और नारियल फोड़कर रथयात्रा का शुभारंभ किया गया.
भक्तों में विशेष उत्साह
इससे पहले वृंदावन से पधारे जानकीनाथ दास महाराज ने भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को सनातन संस्कृति, सेवा और भक्ति का संदेश दिया. सुसज्जित रथ जैसे ही शहर के प्रमुख मार्गों पर आगे बढ़ा, वैसे ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचने के लिए भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला. महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने भजन-कीर्तन पर नृत्य करते हुए यात्रा को भक्तिमय उत्सव में बदल दिया.
रूसी कृष्ण भक्तों ने हरे-राम हरे-कृष्ण से ध्यान किया आकर्षित
इंदौर, उज्जैन, वृंदावन और राधाकुंड सहित विभिन्न शहरों से आए श्रद्धालुओं ने भी यात्रा की भव्यता बढ़ाई. रूस से आए दो कृष्ण भक्तों ने हरे-राम हरे-कृष्ण संकीर्तन से सभी का ध्यान आकर्षित किया. रथयात्रा एसपी बंगला, पुराना बस स्टैंड चौराहा, नेहरू पार्क, गणेशपुरा पुलिया और ओवरब्रिज चौराहे से होकर निकली, जहां जगह-जगह पुष्पवर्षा कर भगवान का स्वागत किया गया. श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर सुख-समृद्धि की कामना की.
चंबल की ऐतिहासिक रथयात्रा
देर रात जीवाजीगंज स्थित रामजानकी मंदिर पहुंचकर रथयात्रा का समापन हुआ. पहली बार निकली इस ऐतिहासिक रथयात्रा ने चंबल की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई देते हुए श्रद्धालुओं के मन में अमिट छाप छोड़ दी.
मंदिर जय श्रीकृष्ण और हरिनाम संकीर्तन से गूंज उठा
मुरैना की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित इस्कॉन मंदिर शनिवार तड़के से ही भक्ति के रंग में डूब गया. सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हुआ. इसके बाद भगवान नरसिंह और तुलसी मैया की आरती, सामूहिक हरे कृष्ण महामंत्र जाप और गुरु पूजा संपन्न हुई. श्रद्धालुओं ने भगवान को पुष्प अर्पित कर भोग लगाया. सुबह 7:30 बजे हुई भव्य श्रृंगार आरती में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष भक्त शामिल हुए और पूरा मंदिर जय श्रीकृष्ण और हरिनाम संकीर्तन से गूंज उठा.
भागवत कथा से आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा
उज्जैन से पधारे इस्कॉन के अंतरराष्ट्रीय प्रचारक भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने शनिवार को मंदिर में श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा, "भागवत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है. श्रद्धा और भक्ति से भागवत कथा का श्रवण करने से मन को शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है."
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विश्व शांति और मानव कल्याण की प्रार्थना
स्वामीजी ने आगे कहा, "आज के तनावपूर्ण और भौतिकवादी दौर में भागवत कथा प्रेम, करुणा, सेवा और सद्भाव का संदेश देती है. भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं मनुष्य को सत्य, धर्म और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं. श्रद्धालुओं से नियमित रूप से भगवान के नाम का स्मरण करने, सत्संग से जुड़ने और भागवत के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया. कथा के दौरान श्रद्धालु पूरे समय भक्तिभाव से जुड़े रहे और श्रीकृष्ण के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठा. कार्यक्रम के अंत में सभी ने विश्व शांति और मानव कल्याण की प्रार्थना भी की."