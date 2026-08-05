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ईश्वरा महादेव मंदिर के पास जंगल में तेंदुआ, आधी रात चरवाहे और मवेशियों पर किया हमला

वन विभाग की शुरुआती जांच में तेंदुए के हमले की पुष्टि हुई है. शिवपुरी से पहुंची विशेषज्ञ टीम लगातार जंगल में सर्चिंग कर रही है. खतरे को देखते हुए ईश्वरा महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है. आखिर जंगल में तेंदुआ कहां छिपा है और कब तक रहेगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.

मुरैना: पहाड़गढ़ के घने जंगलों में स्थित प्राचीन ईश्वरा महादेव मंदिर के पास बीती आधी रात अचानक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. खिरकाई में गहरी नींद में सो रहे एक चरवाहे और उसके मवेशियों पर खूंखार तेंदुए ने हमला बोल दिया. हमले में चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि गाय और भैंस के बछड़े भी जख्मी हुए हैं.

अज्ञातवास में पांडवों ने इसी शिवलिंग की पूजा-अर्चना की थी

जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के घने जंगलों में स्थित महाभारत कालीन ईश्वरा महादेव मंदिर के आसपास तेंदुए की मौजूदगी से दहशत फैल गई है. मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी शिवलिंग की पूजा-अर्चना की थी. सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात मंदिर के पास बनी खिरकाई में अचानक एक तेंदुआ घुस आया. उस समय चरवाहा केशव सिंह गुर्जर अपने मवेशियों के साथ वहीं मौजूद था.

मुरैना और शिवपुरी वन विभाग की टीमें पहुंची

तेंदुए ने सबसे पहले गाय और भैंस के बछड़ों पर हमला बोल दिया. इस दौरान मवेशियों को बचाने के प्रयास में केशव सिंह भी उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के गांवों में भय का माहौल बन गया. मंगलवार सुबह सूचना मिलते ही मुरैना और शिवपुरी से वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं.

वन विभाग की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

अधिकारियों ने घटनास्थल से पदचिह्नों के नमूने जुटाकर जांच की, जिसमें हमलावर के जंगली तेंदुआ होने की पुष्टि हुई. वन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह तेंदुआ कूनो क्षेत्र का नहीं है. खतरे को देखते हुए ईश्वरा महादेव मंदिर से जुड़े ग्रामीण उत्तम सिंह सिंकरवार ने एक वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं से रात के समय मंदिर परिसर में नहीं रुकने और जंगल की ओर जाने से बचने की अपील की. फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग में जुटी है, जबकि मंदिर क्षेत्र और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

आधी रात चरवाहे और मवेशियों पर बोला धाबा (ETV Bharat)

हमलावर जानवर की तलाश में जुटी टीम

पहाड़गढ़ के रेंजर आकाश तोमर ने बताया, "मंदिर के पास स्थित खिरकाई में एक जंगली जानवर ने हमला किया है, जिसमें एक चरवाहा घायल हुआ है. मौके से मिले पदचिह्नों और तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि हमला करने वाला जानवर तेंदुआ है. मंदिर के पास झरनों और झाड़ियों वाले इलाके में पहले भी तेंदुओं की मौजूदगी रही है."

श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों के लिए एडवाइजरी जारी

घटनास्थल पर मौजूद पहाड़गढ़ थाना पुलिस ने ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को सतर्क एवं सुरक्षित रहने की सलाह दी है. साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लोग अनावश्यक रूप से जंगल में इधर-उधर न जाएं, विशेषकर रात्रि के समय अकेले जंगल में प्रवेश करने से बचें. वन विभाग ने बताया कि घायल चरवाहे को शासन के नियमानुसार देय आर्थिक सहायता की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सभी लोगों से आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है.

पहाड़गढ़ थाना प्रभारी आरएस परिहार ने बताया, "वन विभाग ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि यदि कहीं तेंदुआ या अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो सावधान हो जाएं. उसके निकट जाने या उसे घेरने का प्रयास न करें. मामले की तत्काल वन विभाग या पुलिस को सूचना दें. जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. वहीं श्रद्धालुओं को सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर व उसके आसपास जाने से रोक लगा दी है."