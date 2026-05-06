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घर के सामने खेल रहे मासूम की हाईटेंशन लाइन से मौत, 5 बहनों का इकलौता भाई

मुरैना के सुरजनपुर गांव में बिजली कंपनी की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया. 3 साल का मासूम मौत का शिकार.

Morena Child death Electrocuted
मासूम हाईटेंशन लाइन से झुलसा, दर्दनाक मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
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मुरैना : मुरैना जिले के सुरजनपुर गांव में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ. 3 साल का मासूम हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. ये तार पहले से टूटा पड़ा था. तेज करंट लगने से मासूम गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वह परिवार का इकलौता बेटा था. हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया. इस हादसे से पूरे गांव में भी शोक की लहर फैल गई. स्थानीय लोगों में बिजली कंपनी के प्रति रोष है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जमीन पर पहले से टूटा पड़ा था हाईटेंशन तार

सुरजनपुर गांव के विजय पाठक का 3 साल का मासूम बेटा राघव उर्फ करुआ घर के बाहर से खेल रहा था. किसी को पता नहीं था कि कुछ देर में इतना बड़ा हादसा होने वाला है, जिससे पूरा गांव खौल उठेगा. विजय पाठक के घर के पास पहले से 11 केवी हाईटेंशन लाइन का तार टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था. खेलते-खेलते राघव तार के संपर्क में आ गया. करंट की चपेट में आकर मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Morena Child death Electrocuted
5 बहनों के बीच राघव इकलौता भाई था (ETV BHARAT)

कुछ दिनों से हाईटेंशन लाइन में हो रही थी स्पार्किंग

ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले हाईटेंशन लाइन में स्पार्किंग हो रही थी, जिसकी शिकायत विजय पाठक और ग्रामीणों द्वारा बिजली घर के अधिकारीयों से की गई थी. लेकिन उसे ठीक नहीं किया गया. आंधी चलने से पेड़ की डाली हाईटेंशन लाइन पर गिर गई थी, जिससे तार टूटकर नीचे आ गिरा. मासूम की मौत के बाद पूरे गांव में गुस्सा फैल गया. पुलिस चौकी प्रभारी मौक़े पर पहुंचे और पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन परिजनों ने मना कर दिया. पुलिस ने परिजनों से पंचनामा लेकर परिजनो कों बच्चे के शव को ले जाने दिया.

5 बहनों के बीच राघव इकलौता भाई था

जिस मासूम की मौत हुई वह 5 बहनों में इकलौता भाई था. सबसे छोटा होने की वजह से वह सबका लाड़ला था. बहनों के लिए वह सिर्फ भाई नहीं, बल्कि उनकी खुशी का कारण था. घर में उसकी किलकारियों से रौनक रहती थी. हादसे के बाद सब कुछ बदल गया. अब उसी घर में सन्नाटा पसरा है और हर कोई गम में डूबा है. माता-पिता और बहनें कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं. परिवार ने एक ही पल में अपना सबसे अनमोल सहारा खो दिया. माता बसैया थाना प्रभारी विवेक तौमर का कहना है "हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे गिरा था, जिसकी चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत हुई."

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