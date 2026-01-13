ETV Bharat / state

मुरैना में स्कूल परिसर बना मासूम के लिए काल, खुले सेप्टिक टैंक ने ले ली जान

मुरैना में स्कूल परिसर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से डेढ़ साल के मासूम की मौत. ग्रामीणों ने हेडमास्टर पर लगाया आरोप.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 8:49 PM IST

मुरैना: अम्बाह तहसील स्थित एक स्कूल परिसर में मासूम की मौत हो गई. अम्बाह के मलहन का पुरा गांव स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में डेढ़ वर्षीय बच्चा खेलते हुए खुले सेप्टिक टैंक में गिर गया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. हादसे से गांव में मातम पसर गया. मृतक मासूम घर का इकलौता चिराग था, जिससे परिवार पूरी तरह टूट गया. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया.

स्कूल परिसर के सेप्टिक टैंक में मौत

अम्बाह तहसील के अंतर्गत आने वाले मलहन का पुरा गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. सोमवार शाम को शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पास खुले पड़े सैप्टिक टैंक में गिरने से डेढ़ वर्षीय मासूम अनुराग की मौत हो गई. मासूम की मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अनुराग अपने परिवार का इकलौता चिराग था.

स्कूल परिसर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से डेढ़ साल के मासूम की मौत (ETV Bharat)

हेडमास्टर पर लगाए गंभीर आरोप

गुस्साए लोगों ने स्कूल हेडमास्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि सेप्टिक टैंक ढका होता और सुरक्षा के इंतजाम होते तो यह हादसा नहीं होता. विद्यालय परिसर में बना सैप्टिक टैंक काफी दिनों से खुला पड़ा था. इसे लेकर कई बार स्कूल के हेडमास्टर तारिक अली से शिकायत की और टैंक को बंद कराने की मांग भी की, लेकिन आरोप है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया.

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की दोपहर जब स्कूल में नियमित कक्षाएं चल रही थीं, तभी पास में खेल रहा सत्यराम निषाद का डेढ़ वर्षीय बेटा अनुराग अचानक खुले सैप्टिक टैंक में गिर गया. बच्चे के गिरते ही अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और किसी तरह मासूम को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

'ग्रामीणों ने हटा दिया पटिया'

जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौरिया ने हेडमास्टर का बचाव करते हुए इस मामले में ग्रामीणों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा है कि "सैप्टिक टैंक के ऊपर पटिया रखी गई थी, जिसे ग्रामीणों द्वारा हटाए जाने के कारण हादसा हुआ. प्रथम दृष्टया इसमें हेडमास्टर की कोई गलती नहीं दिखती, फिर भी पूरे मामले की जांच कराई जाएगी."

