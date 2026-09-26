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मुरैना में थाने के सामने कार से टक्कर मार बाइक 30 फीट घसीटी, फिर सरिया-डंडों से हमला

मुरैना में कोतवाली पुलिस थाने के सामने दिल दहलाने वाली गुंदागर्दी. 4 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस. ओम प्रकाश गोले की रिपोर्ट.

Morena terrifying incident
मुरैना में कार से टक्कर मार बाइक 30 फीट घसीटी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
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मुरैना : मुरैना में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी खौफनाक तस्वीर गुरुवार रात सामने आई. सिटी कोतवाली थाने से महज 100 मीटर दूर FIR कराकर लौट रहे 3 लोगों की कार से टक्कर मारी गई. कार सवार बाइक को 30 फीट तक घसीटते रहे. बाइक सवार तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हुए, लेकिन हैवानियत यहीं नहीं रुकी. कार सवार 4 लोगों ने सरिया, लाठी-डंडे और बेसबॉल बैट से घायलों पर ताबड़तोड़ हमला किया. हमले में तीनों गंभीर घायल हो गए. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया.

एफआईआर करा बाइक से लौट रहे थे

इस्लामपुरा के काजी कुआ मस्जिद वाली गली निवासी 26 वर्षीय इरफान पुत्र जफर कुरैशी का पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी चिन्ना खान से विवाद हुआ था. इरफान अपने भाई वकील कुरैशी और चाचा नवाब कुरैशी के साथ कोतवाली थाने FIR कराने पहुंचा. रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद तीनों बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान कोतवाली थाने के पास पीछे से आई कार ने बाइक को टक्कर मारी. आरोप है कि इसके बाद कार से सोहिल कुरैशी, नदीम कुरैशी, भूरा कुरैशी और मनुआ कुरैशी उतरे और सरिया, लाठी-डंडे व बेसबॉल डंडे से तीनों पर हमला कर दिया.

मुरैना थाना प्रभारी कोतवालीअमित सिंह भदौरिया (ETV BHARAT)

मौके पर भीड़ जुटी तो आरोपी फरार

कार की टक्कर और मारपीट घायल हुए तीनों लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया. गंभीर हालत में तीनों को ग्वालियर रेफर किया गया. लोगों को इस बात आपत्ति है कि जिस थाने में फरियादी FIR दर्ज कराने पहुंचे, उससे करीब 100 मीटर दूर ही उन पर हमला हो गया. कोतवाली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी है.

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एफआईआर करा बाइक से लौट रहे लोगों पर जानलेवा हमला (ETV BHARAT)

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश

थाना प्रभारी कोतवालीअमित सिंह भदौरिया का कहना है "गुरुवार को दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस कायमी की थी. एक पक्ष जब बाइक से घर लौट रहा था, तभी थाने के सामने कार से टक्कर मारकर हमला किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए चार आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है."

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