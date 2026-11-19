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मुरैना में हॉकी के नए सितारों की धमक, जुनून ऐसा कि मैदान पड़ा छोटा, ताकत, फुर्ती देख सिलेक्टर दंग

मुरैना में हॉकी के नए सितारों की धमक ( ETV Bharat GFX )

मुरैना: क्रिकेट की लोकप्रियता के दौर में मुरैना के बच्चों ने हॉकी के प्रति ऐसा जुनून दिखाया कि यहां का स्टेडियम नवोदित खिलाड़ियों के लिए छोटा पड़ गया. यहां बच्चों की भीड़ और हॉकी के प्रति उनका उत्साह देखकर यह साफ नजर आया कि मुरैना की धरती पर हॉकी की नई पौध तैयार हो रही है. डॉ.भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में सोमवार और मंगलवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

6 स्कूलों के 220 बच्चों ने मैदान पर दिखाया दमखम क्रिकेट की चमक-दमक के बीच मुरैना के बच्चों का हॉकी के प्रति जुनून देखते ही बनता है. यहां सोमवार और मंगलवार को भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में आयोजित हॉकी फीडर सेंटर के चयन ट्रायल में 6 स्कूलों के करीब 220 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया. खास बात यह रही कि हॉकी के लिए लड़कों ने ही नहीं, लड़कियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इस ट्रायल में शहर के 6 स्कूलों एशियन पब्लिक स्कूल, इनोवेटिव पब्लिक स्कूल, भारतीयम विद्या मंदिर, मां ज्ञानेश्वरी विद्या मंदिर, शासकीय मॉडल स्कूल और शासकीय एसएएफ स्कूल के बच्चे शामिल हुए.