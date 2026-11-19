मुरैना में हॉकी के नए सितारों की धमक, जुनून ऐसा कि मैदान पड़ा छोटा, ताकत, फुर्ती देख सिलेक्टर दंग
मुरैना में हॉकी फीडर सेंटर ने की नई खेल प्रतिभाओं की तलाश. ट्रायल में शहर के 6 स्कूलों के बच्चों ने दिखाया दम. रिपोर्ट-ओमप्रकाश गोले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:16 PM IST
मुरैना: क्रिकेट की लोकप्रियता के दौर में मुरैना के बच्चों ने हॉकी के प्रति ऐसा जुनून दिखाया कि यहां का स्टेडियम नवोदित खिलाड़ियों के लिए छोटा पड़ गया. यहां बच्चों की भीड़ और हॉकी के प्रति उनका उत्साह देखकर यह साफ नजर आया कि मुरैना की धरती पर हॉकी की नई पौध तैयार हो रही है. डॉ.भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में सोमवार और मंगलवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
6 स्कूलों के 220 बच्चों ने मैदान पर दिखाया दमखम
क्रिकेट की चमक-दमक के बीच मुरैना के बच्चों का हॉकी के प्रति जुनून देखते ही बनता है. यहां सोमवार और मंगलवार को भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में आयोजित हॉकी फीडर सेंटर के चयन ट्रायल में 6 स्कूलों के करीब 220 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया. खास बात यह रही कि हॉकी के लिए लड़कों ने ही नहीं, लड़कियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इस ट्रायल में शहर के 6 स्कूलों एशियन पब्लिक स्कूल, इनोवेटिव पब्लिक स्कूल, भारतीयम विद्या मंदिर, मां ज्ञानेश्वरी विद्या मंदिर, शासकीय मॉडल स्कूल और शासकीय एसएएफ स्कूल के बच्चे शामिल हुए.
हॉकी फीडर सेंटर के माध्यम से नई खेल प्रतिभाओं की तलाश
मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत प्रदेश के 35 जिलों में संचालित हॉकी फीडर सेंटरों के माध्यम से नई खेल प्रतिभाओं को तलाशकर तराशने का प्रयास किया जा रहा है. इस चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता परखने के लिए दौड़ सहित विभिन्न फिटनेस टेस्ट कराए जाते हैं. इसके साथ ही हॉकी के कौशल को जांचने के लिए विशेषज्ञों की उपस्थिति में स्किल टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं.
ताकत, फुर्ती और खेल कौशल का प्रदर्शन
भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में हॉकी के नए सितारों के चयन ट्रायल में 6 स्कूलों के 14 से 18 वर्ष तक के 220 बच्चों ने अपनी ताकत, फुर्ती और खेल कौशल का प्रदर्शन किया. किसी ने 30 और 200 मीटर की दौड़ में रफ्तार दिखाई तो किसी ने 10×6 मीटर शटल रन में अपनी फुर्ती साबित की. बच्चों की ऊंचाई, वजन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, नी-बेंड सिटअप और हॉकी स्किल टेस्ट से भी प्रतिभा परखी गई. मैदान पर बालक और बालिकाएं दोनों पूरे जोश के साथ अपनी प्रतिभा साबित करते नजर आए. इस कड़ी परीक्षा के बाद 20 बालक और 20 बालिकाओं का चयन किया जाएगा.
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'40 खिलाड़ियों का होगा चयन, मिलेगा नियमित प्रशिक्षण'
हॉकी फीडर सेंटर की प्रभारी दिव्यांशी बघेल ने बताया, "शासन की योजना के तहत सेंटर के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया गया था, जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया. ट्रायल के आधार पर 20 बालक और 20 बालिकाओं का चयन किया जाएगा. चयनित खिलाड़ियों को शासन की ओर से निशुल्क हॉकी, शूज, स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के साथ ही नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा."
इस चयन प्रक्रिया में हॉकी फीडर सेंटर प्रभारी एवं एनआईएस हॉकी प्रशिक्षक दिव्यांशी बघेल, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अक्षय अवस्थी, नरेंद्र सिंह तोमर, श्याम सिकरवार, उपदेश तोमर, शायदा बी और जितेंद्र शुक्ला सहित खेल विशेषज्ञ मौजूद रहे.