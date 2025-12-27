ETV Bharat / state

मुरैना में हिट एंड रन का कहर, नशे में धुत युवक ने कार से 5 को रौंदा, 2 की मौत

मुरैना में सड़क किनारे अलाव जलाकर बैठे 5 लोगों को तेज गति से आई एक अनियंत्रित कार ने कुचल दिया. लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और कार उन्हें कुचलते हुए आगे जाकर रुकी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी लोग करीब 5 फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरे. मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया. गंभीर हालत को देखते हुए घायलों को जिला अस्पताल मुरैना और फिर ग्वालियर रेफर किया गया.

मुरैना: पोरसा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाले हिट एंड रन का मामला सामने आया है. हादसे में 5 लोग घायल हुए और इनमें से 2 लोगों की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई वहीं तीन गंभीर घायलों में एक युवक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. शुक्रवार देर रात ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे अलाव जलाकर बैठे 5 लोगों को एक कार ने कुचल दिया. हादसे के बाद लोगों ने कार चालक युवक को पकड़ लिया. हादसे से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत

हादसे में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि तीसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. हिट एंड रन हादसे में इलाज के दौरान शनिवार सुबह 65 साल के रामदत्त राठौर और 11 साल के अरनव लाक्षाकार की ग्वालियर अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 50 साल के कमलेश राठौर की हालत नाजुक बनी हुई है. 23 साल के अभिषेक तोमर और 22 साल के गिर्राज राठौर का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

घटना के बाद हाईवे जाम

घटना के बाद गुस्साए परिजन ने नेशनल हाईवे 552 पर पचपेड़ा के पास जाम लगा दिया. जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. हालात को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं. उधर, ग्वालियर में पोस्टमार्टम के बाद शवों को पोरसा लाया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया है कि कार चालक दीपेंद्र भदौरिया नशे में धुत था. हालात को काबू में करने के लिए पोरसा सहित दिमनी, माताबसैया, अम्बाह, नगरा और महुआ थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई है. पुलिस अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और मामले की जांच जारी है.

'कार चालक गिरफ्तार'

एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डाबर ने जानकारी देते हुए बताया कि "पोरसा कस्बे के जोटई रोड पर बीती रात अलाव जलाकर ताप रहे 5 लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया. हादसे में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 को ग्वालियर रेफर किया गया. शनिवार सुबह इलाज के दौरान 2 घायलों की मौत हो गई. मामले को संवेदनशील मानते हुए पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर मौके पर तैनात की गई है."