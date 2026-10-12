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मुरैना के हिस्ट्रीशीटर की मर्डर मिस्ट्री, मामी से अवैध संबंध हत्या की वजह, दो मामा और नाना गिरफ्तार

हिस्ट्रीशीटर धारा की मर्डर मिस्ट्री, मामी से अवैध संबंध हत्या की वजह ( ETV BHARAT )

मुरैना : हिस्ट्रीशीटर सतेंद्र पचौरी उर्फ धारा की हत्या का खुलासा पुलिस ने 5 दिन बाद कर दिया. धारा को छत से नीचे पटका गया, फिर गमछे से गला घोंटा गया. हत्या को सड़क हादसा साबित करने के लिए शव को स्कॉर्पियो में रखकर नहर में उतार दी गई. हत्या के आरोप में धारा के दो मामा और नाना को गिरफ्तार किया गया है. हत्या के पीछे की वजह धारा का अपनी मामी से अवैध संबंध है.

हिस्ट्रीशीटर सतेंद्र पचौरी उर्फ धारा का शव स्कॉर्पियो समेत नहर में फेंका (ETV BHARAT)

हत्याकांड की सच्चाई सामने आते ही रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी सामने आई है. पुलिस के अनुसार मामी से अवैध संबंध के चलते धारा की हत्या उसके दो मामा और नाना ने मिलकर की है. हत्या के बाद शव को स्कॉर्पियो में रखकर सूखी नहर में पहुंचाया गया, ताकि पूरी वारदात सड़क हादसा नजर आए. सांटा गांव निवासी धारा उर्फ सतेंद्र पचौरी का शव 7 अक्टूबर की सुबह बागचीनी थाना क्षेत्र में हड़बांसी नहर की पुलिया के नीचे उसकी स्कॉर्पियो की ड्राइवर सीट पर मिला था.

पुलिस के अनुसार शव के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान देखकर पुलिस को हत्या का संदेह हुआ. जांच आगे बढ़ी तो रिश्तों के भीतर छिपी खौफनाक साजिश सामने आई. भांजे धारा के मुरैना के सिद्धनगर निवासी अपनी मामी से अवैध संबंध थे. जांच में सामने आया कि 6-7 अक्टूबर की दरमियानी रात धारा की हत्या मामा प्रदीप शर्मा के घर में की गई.

मामी से अवैध संबंध में गई भांजे की जान (ETV BHARAT)

इसके बाद शव स्कॉर्पियो में रखकर सूखी नहर में पहुंचाया गया. हत्या से कुछ घंटे पहले प्रदीप ने धारा और उसके दोस्त कल्लू शर्मा व भैरो के साथ होटल में खाना खाया था. पुलिस अब दोनों दोस्तों की भूमिका की जांच कर रही है. प्रदीप के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से हत्याकांड की गुत्थी सुलझी.

मामी के साथ भांजे को आपत्तिजनक हालत में देखा

हत्या को सड़क हादसा बताने की कोशिश फेल (ETV BHARAT)

पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि हत्या से दो दिन पहले प्रदीप शर्मा ने धारा को अपनी पत्नी के साथ अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा था. इस बात से नाराज होकर उसने अपनी पत्नी को भी छत से नीचे धक्का दिया था. पुलिस इस घटनाक्रम को हत्या की साजिश की वजह से जोड़कर देख रही है. जौरा एसडीओपी एनआरएस बघेल ने बताया "हिस्ट्रीशीटर धारा पचौरी की हत्या उसके मामा प्रदीप शर्मा, नाना रमेश शर्मा और मागजेन्द्र शर्मा ने मिलकर की है. पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर ली है. तीनों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है."