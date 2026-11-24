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सिगरेट के बहाने बाहर बुलाकर हिस्ट्रीशीटर बदमाश की हत्या, FIR में कृषि मंत्री के नाती का नाम शामिल

पुरानी रंजिश में हिस्ट्रीशीटर बदमाश की हत्या ( ETV Bharat )

मुरैना: रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने पहुंचे एक हिस्ट्रीशीटर को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया. अंबाह बाइपास रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में हमलावरों ने कृष्णा गुर्जर को घेरकर राइफल और अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. सिर, छाती और पेट में गोली लगने से कृष्णा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए. पुलिस ने कृषि मंत्री के नाती सहित 9 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुरानी रंजिश में हिस्ट्रीशीटर बदमाश की हत्या मुरैना में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया. अंबाह बाइपास रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में बदमाशों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि खुशियों का माहौल चीख-पुकार और मातम में बदल गया. रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आए होलापुरा निवासी 35 वर्षीय हिस्ट्रीशीटर कृष्णा गुर्जर की घात लगाकर बैठे 6 से अधिक हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. सोमवार रात कृष्णा अपने पिता और भतीजे के साथ शादी समारोह में पहुंचा था. खाना खाने के बाद वह गार्डन में टहल रहा था, इसी दौरान धीरज गुर्जर और बंटी गुर्जर उसे सिगरेट पीने के बहाने गार्डन से बाहर ले गए और हत्या को अंजाम दिया.