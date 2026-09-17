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डंपर में घुसी अनियंत्रित कार, वाहन तलाशी में पुलिस के उड़े होश, सुरक्षा घेरे में संदिग्धों का इलाज जारी

पुलिस के अनुसार, चारों युवक भोपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. चारों धौलपुर की ओर से ग्वालियर की तरफ जा रहे थे. दुर्घटना के बाद कार की तलाशी में मिले हथियार और नकदी ने पुलिस की जांच का रुख बदल दिया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार में हथियार और इतनी नकदी क्यों रखी थी और युवक किस काम से ग्वालियर जा रहे थे. मामले में पुलिस घायलों से पूछताछ और बरामद सामान की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

मुरैना: नेशनल हाईवे-44 पर हुए सड़क हादसे ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया, जब दुर्घटनाग्रस्त कार की तलाशी में पुलिस को पिस्टल, धारदार हथियार और बड़ी मात्रा में नकदी मिली. सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरियर चौराहे स्थित फ्लाइओवर पर तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा घुसी. हादसे में कार सवार चार युवक गंभीर घायल हो गए. सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया.

वाहन से पिस्टल, धारदार हथियार और 41 लाख कैश बरामद (ETV Bharat)

प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर

सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया, " हादसे की जगह सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आती है. उस समय रात में गश्त थी और पॉइंट मिलने के बाद हम तत्काल मौके पर पहुंच गए. कार सवार युवक धौलपुर की तरफ से ग्वालियर की ओर जा रहे थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस ने चारों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया. वहां सभी घायलों का इलाज जारी है. कार से हथियार बरामद किए गए हैं, मामले को जांच में लिया गया है."

आरोपियों ने बताया गलत नाम-पता

हादसे के बाद जब पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार की तलाशी ली तो अंदर से एक पिस्टल, धारदार हथियार और करीब 41 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई. बरामदगी के बाद पुलिस भी सकते में आ गई. मामला उस समय और पेचीदा हो गया, जब घायलों से नाम-पता पूछा गया और उनके द्वारा बताई गई जानकारी गलत पाई गई.

एएसपी सुरेंद्र सिंह डाबर ने बताया, "हथियार और बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि हथियार और नकदी कार में क्यों रखी गई थी और युवक धौलपुर से किस उद्देश्य से ग्वालियर जा रहे थे. युवकों के आपराधिक रिकॉर्ड, कार और पिछले मूवमेंट की भी जांच की जा रही है. किसी वारदात से कनेक्शन की आशंका की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी."