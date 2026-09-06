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मुरैना में आसमान से आफत! भैंसोरा तालाब फूटा, सोन-कुंवारी नदियां उफनीं, पगारा डैम के 6 ऑटोमेटिक गेट खुले

मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी, मुरैना में भैंसोरा तालाब टूटा, 32 गांवों में बाढ़ के खतरों से हाहाकार.

MORENA HEAVY RAIN
मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 9:22 AM IST

6 Min Read
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मुरैना: बरसती आफत ने जौरा और कैलारस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है. लगातार दो दिनों से हो रही तेज बारिश के बीच पगारा बांध का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया. शुक्रवार-शनिवार रात बांध का जलस्तर 658 फीट पहुंच गया, जबकि इसकी क्षमता 656 फीट है. पानी का दबाव बढ़ते ही पगारा डेम के ऑटोमेटिक सभी छह गेट अपने आप खुल गए. इस मानसून सीजन में पहली बार डेम के सभी छह गेट खुले हैं. वहीं, मुरैना का भैंसोरा तालाब फूटने से कई गांवों में पानी भर गया है.

जौरा और कैलारस में आफत की बारिश

गेट खुलते ही आसन नदी भी उफान पर आ गई और नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 32 गांवों में अलर्ट जारी किया है. इधर, लगातार बारिश से सोन और कुंवारी नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. कई नाले और रपटे डूब गए हैं, जबकि निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

MADHYA PRADESH NEWS
32 गांवों में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ी

सोन नदी किनारे बसे गांवों में पानी पहुंचने के बाद प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. पिछले दो-तीन दिनों से हो रही अत्यधिक बारिश के चलते पगारा बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ रही थी. बांध के गेट खुलने के बाद प्रशासन नदी किनारे बसे गांवों पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

MORENA PAGARA DAM GATES OPEN
भैंसोरा तालाब फिर टूटा, कई गांवों में घुसा पानी (ETV Bharat)

पगारा बांध उफनाया

जिले के जौरा कस्बे से करीब 12 किलोमीटर दूर पगारा बांध ने दो दिनों में ऐसा रूप बदला कि आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया. दो दिन पहले तक लगभग खाली नजर आ रहा बांध अब पानी से लबालब है. 656 फीट क्षमता वाले बांध में करीब 646 फीट पानी था, लेकिन लगातार बारिश के बाद शुक्रवार शाम से जलस्तर तेजी से बढ़ा और देर रात 658 फीट तक पहुंच गया. क्षमता से दो फीट ऊपर पानी पहुंचते ही बांध के सभी छह ऑटोमेटिक गेट खुल गए और पानी का बहाव शुरू हो गया.

मुरैना में भैंसोरा तालाब टूटा (ETV Bharat)

कई घरों तक पहुंचा पानी

बताया जा रहा है कि श्योपुर, विजयपुर और पहाड़गढ़ के जंगलों में हुई भारी बारिश का पानी सोन नदी सहित अन्य जलस्रोतों के जरिए पगारा बांध में पहुंच रहा है. बारिश और नदी के उफान से जौरा क्षेत्र के कई गांवों में जलभराव हो गया. शनिवार को बिश्नौरी, जौनारा, अगरोता और परसोटा समेत निमांस और सिकरौदा गांवों में पानी भर गया. कई घरों के आसपास पानी जमा होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई.

15 ग्रामीणों का सुरक्षित रेस्क्यू

सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच निमांस, जौनारा, सिकरौदा और विश्नोरी गांवों में फंसे करीब 15 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया. सभी को हाईस्कूल निमांस में ठहराया गया है. शनिवार रात पगारा बांध का जलस्तर करीब 656.50 फीट दर्ज किया गया और सभी गेट खुले रहे. जौरा एसडीएम शुभम शर्मा, एसडीओपी नितिन बघेल और जल संसाधन विभाग की टीम हालात पर नजर रख रही है. बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में आने वाले 32 गांवों के ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है.

भैंसोरा तालाब फिर टूटा

कैलारस क्षेत्र में लगातार बारिश ने एक बार फिर भैंसोरा गांव के बड़े तालाब की पोल खोल दी. पानी का दबाव बढ़ते ही तालाब टूट गया और देखते ही देखते पानी आसपास के इलाकों की ओर तेजी से फैलने लगा. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले तीन साल में तालाब दूसरी बार टूटा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. तालाब से निकले पानी ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है. किसानों के मुताबिक खेतों में पानी भरने से करीब 100 से 200 बीघा जमीन में खड़ी फसल खराब होने का खतरा है.

प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की गुहार

वहीं, पानी का बहाव बढ़ने के बाद भैंसोरा से परसोटा जाने वाली सड़क पर करीब 3 से 4 फीट पानी भर गया है. सड़क के ऊपर तेज धार बहने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर निकलते दिखाई दे रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि सड़क पर पानी का तेज बहाव किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और लोगों को पानी के बीच से निकलने से रोकने की मांग की है. सूचना मिलते ही जौरा एसडीएम शुभम शर्मा मौके पर पहुंचे और पानी की निकासी के साथ हालात पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए.

रीझौनी मार्ग के नए पुल पर 3 फीट पानी

सोन नदी पर रीझौनी मार्ग के नए पुल पर शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात पानी चढ़ गया. पुल के ऊपर करीब 2 से 3 फीट पानी बहने से शनिवार को 16 गांवों का कैलारस से संपर्क प्रभावित रहा. करीब 3.50 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का लोकार्पण 15 जुलाई 2026 को हुआ था. ग्रामीणों ने पुल की ऊंचाई और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए तकनीकी जांच की मांग की है.

भारी बारिश के कारण बागचीनी क्षेत्र के रपटे पर भी पानी आ गया है. सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने रपटे से आवागमन बंद करा दिया है. ग्रामीणों को रपटे पर जाने से रोकने के साथ ही तेज बहाव वाले पानी से दूर रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है.

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