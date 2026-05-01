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मुरैना में आंधी-बारिश का कहर, दीवार गिरने से मलबे में दबे 9 लोग, ग्रामीणों ने बचाई जिंदगी

मुरैना में गुरुवार को मौसम ने ली करवट, तेज आंधी-बारिश में ढही दो मंजिला मकान की दीवार, मलबे में चपेट में आए कई लोग.

WALL COLLAPSED DUE TO RAIN MORENA
मुरैना आंधी-बारिश का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:53 AM IST

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मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में मौसम का कहर उस वक्त आफत बन गया, जब गुरुवार शाम तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बीच एक बड़ा हादसा हो गया. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोहरी पुरा गांव में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. इस हादसे में महिला और बच्चों समेत 9 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया. उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

आंधी-बारिश से गिरी मकान की दीवार
मुरैना में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक विकराल रूप ले लिया और तेज आंधी, बारिश व ओलावृष्टि के बीच एक बड़ा हादसा हो गया. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोहरी पुरा गांव में महेंद्र सिंह के निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर बनी करीब 8 फीट ऊंची दीवार तेज हवाओं के दबाव में भरभराकर गिर गई. उस वक्त नीचे बैठे लोग अचानक मलबे की चपेट में आ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया.

बारिश से दीवार गिरने से 9 लोग घायल (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने बचाई लोगों की जिंदगी
ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. इस हादसे में महिला और बच्चों सहित कुल 9 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को आनन-फानन में वाहनों के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर हाल ही में निर्माण कार्य हुआ था और दीवारें खड़ी की गई थीं, जो तेज आंधी का दबाव नहीं झेल सकीं. इस घटना ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

9 people buried after wall collapse
दीवार गिरने से मलबे में दबे 9 लोग (ETV Bharat)

सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने जानकारी दी कि, ''लोहरी पुरा गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार तेज आंधी के कारण गिर गई. इस हादसे में नौ लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार प्रदान किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर और सुरक्षित है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कारणों की पड़ताल की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.''

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तेज आंधी-बारिश में ढही दो मंजिला मकान की दीवार (ETV Bharat)

यह लोग हुए घायल
1.- भोला पुत्र सियाराम उम्र 12 साल, निवासी लोहरीपुरा
2.- खुशबू पुत्री राकेश उम्र- 14 साल, निवासी लोहरीपुरा
3.- करुआ पुत्र सियाराम उम्र- 11 साल, निवासी लोहरीपुरा
4. - नैंसी पुत्री गजेंद्र उम्र, 11 साल, निवासी लोहरीपुरा
5.- नव्या पुत्री गजेंद्र सिंह उम्र- 13 साल, निवासी लोहरीपुरा
6.- अंजली पुत्री महेंद्र सिंह उम्र- 18 साल, निवासी लोहरीपुरा
7. - राजवीर पुत्र कप्तान सिंह उम्र- 35 साल, निवासी लोहरीपुरा
8.- सपना पुत्री गजेंद्र सिंह उम्र- 38 साल, निवासी लोहरीपुरा.
9.- आशीष पुत्र महेंद्र सिंह उम्र- 20 साल, निवासी लोहरीपुरा

मुरैना में गर्मी से मिली राहत
भीषण गर्मी से तप रहे मुरैना में गुरुवार शाम मौसम ने लोगों को राहत दी. अचानक उठी तेज आंधी, फिर झमाझम बारिश और उसके बीच बेर के आकार के गिरे ओलों ने पूरे शहर का नजारा बदल दिया. कुछ ही मिनटों की ओलावृष्टि ने सड़कों को सफेद चादर में बदल दिया, मानों गर्मी के बीच ठंड की दस्तक हो. लोग घरों और दुकानों से निकलकर इस नजारे को देखने लगे. तापमान गिरने से लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन साथ ही फसलों और जनजीवन को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है.

MORENA HEAVY RAIN AND STORM
मुरैना में गुरुवार को मौसम ने ली करवट (ETV Bharat)

मौसम में बदलाव से 6 डिग्री लुढक़ा पारा
मुरैना के आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. हरविंदर सिंह ने बताया कि, ''गुरुवार को आगामी पांच दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया. जिसके अनुसार अगले पांच दिनों में अंचल में आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश होने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जताई है. जिससे अगले पांच दिन तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी.'' लगभग एक घंटे की तेज बारिश के चलते शहर की मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई. कई इलाकों में यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. लोग जहां थे, वहीं रुकने को मजबूर हो गए. तेज आंधी के कारण जगह-जगह पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरने की भी खबरें सामने आई हैं.

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