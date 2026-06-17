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मुरैना में 2 क्विंटल किताबें बेचने जा रहा था हेडमास्टर का बेटा, स्कूल शिक्षा विभाग ने रास्ते में निकाली दुकानदारी

मुरैना में सरकारी किताबों का बड़ा खेल, आरोप कि हेडमास्टर का बेटा ई-रिक्शा में भरकर ले जा रहा था 2 क्विंटल पुस्तकें,शिक्षा विभाग ने पकड़ा.

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मुरैना में ई-रिक्शा में किताबें भरकर ले जा रहा था हेडमास्टर का बेटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 7:39 PM IST

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मुरैना: चंबल अंचल के मुरैना से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश सरकार जहां सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों तक निःशुल्क किताबें पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं ऐसा आरोप है कि जौरा कस्बे में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा कथित रूप से सरकारी किताबें बेचने ले जाते हुए पकड़ा गया. बीएसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे रास्ते में ही दबोच लिया. मामले उजागर होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. खंड शिक्षा अधिकारी ने पूरे प्रकरण की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है.

स्कूल से किताबों को ई-रिक्शा में भरकर ले जा रहे थे युवक

मुरैना की जौरा तहसील में शिक्षा विभाग की निःशुल्क पुस्तक वितरण व्यवस्था को लेकर मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां एक सरकारी स्कूल के स्टोर रूम से बड़ी मात्रा में सरकारी किताबें ई-रिक्शा में भरकर ले जाई जा रही थीं. सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को रास्ते में ही रोक लिया और किताबों को जब्त कर वापस स्कूल पहुंचाया.

सरकारी किताबें बेचने का मामला (ETV Bharat)

किताब ले जाते युवकों को रास्ते में रोका

जानकारी के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी राजीव जादौन को बुधवार दोपहर सूचना मिली कि आज शासकीय छुट्टी होने के बावजूद शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-3 के स्टोर रूम का ताला खोलकर दो युवक किताबों के बंडल ई-रिक्शा में भरकर कहीं ले जा रहे हैं. सूचना मिलते ही उन्होंने पुस्तक इंचार्ज एवं सहायक खंड शिक्षा अधिकारी रोहित श्रीवास को मौके पर भेजा. कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत के सामने ई-रिक्शा को रोक लिया गया.

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ई रिक्शा से किताबे ले जाते युवक (ETV Bharat)

1 से 8वीं तक की थी किताबें

जांच के दौरान ई-रिक्शा में चालक सहित दो युवक मिले. अधिकारियों की फटकार के बाद वाहन को वापस विद्यालय ले जाया गया और किताबों के सभी बंडल स्टोर रूम में रखवाए गए. खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार बरामद पुस्तकें कक्षा 1 से 8 तक की हैं. उनका वजन करीब दो क्विंटल है. पूछताछ में युवकों ने बताया कि "वे हेडमास्टर मंजू शाक्य के कहने पर किताबें ले जा रहे थे." इनमें से एक युवक हेडमास्टर का बेटा बताया गया है. मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी को भेज दी गई है. अब संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

सफाई में क्या बोले जिला शिक्षा अधिकारी

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह इन्दोलिया से बातचीत की तो उन्होंने हेडमास्टर का बचाव करते हुए कहा कि, "किताबें बेचने के लिए नहीं, बल्कि जगह के अभाव में प्राइमरी स्कूल में शिफ्टिंग के लिए भेजी जा रही थी. मिडिल स्कूल में जगह कम होने की बजह से हेडमास्टर ने अपने बेटे से इन किताबों को प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करने के लिए कहा था. मेरी जानकारी में तो यही बात है. बीआरसी और बीएसी ने क्या बोला है, यह वही जानें."

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