ETV Bharat / state

मुरैना के सरकारी स्कूल में मजदूर बने बच्चे, छात्र दौड़-दौड़ पहुंचा रहे ईंट, छात्राएं छन्ने से छान रही बालू

मुरैना के शासकीय हाईस्कूल में पढ़ाई के बजाय बच्चे कर रहे थे मजदूरी. वीडियो वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग में मची हड़कंप.

MORENA SCHOOL STUDENT LABOUR
सरकारी स्कूल में बच्चे कर रहे लेबर का काम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सोचो अगर बच्चों को पढ़ाई के बजाय स्कूल में मजदूरी कराई जाए तो क्या होगा. ऐसा मुरैना के एक शासकीय हाई स्कूल में हुआ है. जानकारी के मुताबिक स्कूल में निर्माण कार्य चल रहा था और लेबर की जगह पर छात्रों से ईंटे ढुलाई जा रही हैं. छात्राओं से बालू साफ कराई जा रही है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. यह स्कूल एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पैतृक गांव का है.

लेबर की जगह पर बच्चे कर रहे थे काम

मामला मुरैना की पोरसा तहसील के औरेठी गांव स्थित शासकीय हाईस्कूल का है. विद्यालय में झंडा वंदन के लिए चबूतरे का निर्माण कराया जा रहा था. मिली जानकारी के अनुसार, चबूतरा बनाने के लिए प्राचार्य ने सिर्फ एक राजमिस्त्री को बुलाया था. उसकी मदद के लिए कोई हेल्पर नहीं था. ऐसे में उसकी मदद के लिए स्कूल के टीचर कुछ बच्चों को साथ लेकर हेल्पर का काम कर रहे थे.

किसी ने बच्चों के काम करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ छात्राएं बिल्डिंग के चबूतरे पर खड़े होकर छन्ने से बालू छान रही हैं. वहीं, 2 छात्र ईंट ढोते दिखाई दे रहे हैं. एक मिस्त्री ईंट जोड़ाई का काम करते दिखाई दे रहा है.

प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव

वीडियो वायरल होने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र तोमर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित प्राचार्य को नोटिस जारी कर दिया और जिले के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी. बीईओ नरेंद्र तोमर का कहना है कि "प्राचार्य ने अपने जवाब में बताया है कि छात्र अपने मन से मदद कर रहे थे. उनसे किसी ने काम करने को नहीं कहा था."

वहीं, मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि "स्कूल में बच्चों से इस तरह के काम कराना गलत है. इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी प्राचार्य की बनाती है. प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चंबल संभाग आयुक्त को प्रस्ताव भेजा जाएगा."

अभिभावक और स्थानीय लोगों ने भी जताई आपत्ति

बच्चों के अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यदि स्कूल में निर्माण कार्य चल रहा था तो मिस्त्री के साथ लेबर भी बुलाना चाहिए था. बच्चों से मजदूरी कराना गलत है. उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं न कि ईंट-बालू का काम करने के लिए. अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

TAGGED:

MORENA SCHOOL STUDENT WORK
GOVT SCHOOLS STUDENT BECAME HELPER
MORENA NEWS
MORENA GOVT SCHOOL STUDENT LABOUR
MORENA SCHOOL STUDENT LABOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

MP-UP इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा सागर-कानपुर हाईवे, दोनों ओर लगेंगे उद्योग

बेघर को छत दिलाने में शिवपुरी अव्वल, 72 हजार आदिवासियों को मिला अपना घर

मंदसौर में किसानों से मजाक, प्रशासन ने किए बैंक खाते सीज, मुआवजा राशि वापस करने के नोटिस

धनतेरस पर ₹1 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद, देसी उत्पादों की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.