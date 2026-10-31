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दो पंखे और तीन बल्ब, स्कूल को भेज दिया 94 हजार बिजली का बिल

सरकारी स्कूल को मिला 2 महीने में 94,624 हजार का बिजली बिल ( ETV Bharat )

मुरैना: जरा सोचिए जिस स्कूल में तीन कमरे, महज दो पंखे और तीन बल्ब हों. वहां एक महीने का बिजली बिल 40 हजार रु से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? बिजली विभाग का ऐसा ही अजीबोगरीब कारनामा मध्य प्रदेश के मुरैना में सामने आया है. अंबाह ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हरपुरा में स्मार्ट मीटर ने ऐसा झटका दिया कि स्कूल के हेडमास्टर के होश उड़ गए.

जिस बिल की राशि कुछ सौ या अधिकतम हजार रुपए होने की उम्मीद थी, उसी स्कूल को बिजली कंपनी ने 40 हजार 686 रु का बिल थमा दिया, जो पुराने बिल के साथ 94 हजार से ज्यादा हो गया. अब सवाल यह है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या चल रहा था, जिससे एक महीने में इतना भारी बिल बन गया? हैरान शिक्षक ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर, ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंच तक शिकायत पहुंचाई है.