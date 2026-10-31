दो पंखे और तीन बल्ब, स्कूल को भेज दिया 94 हजार बिजली का बिल
मुरैना में 3 बल्ब और 2 पंखा चलाने वाले स्कूल को 2 महीने में मिला 94,624 हजार का बिल, राशि देख हेडमास्टर के उड़े होश. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 12:28 PM IST
मुरैना: जरा सोचिए जिस स्कूल में तीन कमरे, महज दो पंखे और तीन बल्ब हों. वहां एक महीने का बिजली बिल 40 हजार रु से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? बिजली विभाग का ऐसा ही अजीबोगरीब कारनामा मध्य प्रदेश के मुरैना में सामने आया है. अंबाह ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हरपुरा में स्मार्ट मीटर ने ऐसा झटका दिया कि स्कूल के हेडमास्टर के होश उड़ गए.
जिस बिल की राशि कुछ सौ या अधिकतम हजार रुपए होने की उम्मीद थी, उसी स्कूल को बिजली कंपनी ने 40 हजार 686 रु का बिल थमा दिया, जो पुराने बिल के साथ 94 हजार से ज्यादा हो गया. अब सवाल यह है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या चल रहा था, जिससे एक महीने में इतना भारी बिल बन गया? हैरान शिक्षक ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर, ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंच तक शिकायत पहुंचाई है.
बिजली बिल देख मास्टर के उड़े होश
बिजली की खपत चंद पंखों और बल्बों तक सीमित हो, स्कूल भी निर्धारित समय में खुले, फिर भी एक महीने का बिजली बिल 40 हजार रु से अधिक आ जाए तो सवाल उठना लाजिमी है. मुरैना के अंबाह ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हरपुरा में बिजली कंपनी के बिल ने शिक्षकों को हैरानी में डाल दिया है. यहां स्मार्ट मीटर लगने के बाद अक्टूबर 2026 का बिल 40 हजार 686 रु आया है. पुराने बिल को मिलाकर अब कुल बकाया राशि 94 हजार 624 रुपये बताई गई है.
बिजली विभाग का कारनामा
कुम्हारपुरा विद्यालय के वरिष्ठ शाला शिक्षक पुरुषोत्तम चौधरी के मुताबिक, '' विद्यालय में तीन कमरे और एक कार्यालय है. यहां केवल दो पंखे और तीन बल्ब लगे हैं, जिनका इस्तेमाल सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक स्कूल संचालन के दौरान किया जाता है. स्कूल का अतिरिक्त कक्ष भी जर्जर हालत में है और उसका उपयोग नहीं हो रहा. ऐसे में शिक्षक का सवाल है कि आखिर इतनी सीमित बिजली खपत के बावजूद बिल की राशि आसमान पर कैसे पहुंच गई?''
बगैर कनेक्शन 54 हजार का बिल
शिक्षक पुरुषोत्तम चौधरी का दावा है कि स्कूल में आधिकारिक बिजली कनेक्शन नहीं होने के बावजूद पहले इससे पहले 54 हजार रु का बिल जारी किया गया था. शिक्षा विभाग ने उस बिल का भुगतान नहीं किया. इसके बाद पिछले महीने स्कूल में स्मार्ट मीटर लगाया गया और अब अक्टूबर का बिल 40,686 रुपये पहुंच गया. पुराने और नए बिल को जोड़ने पर कुल बकाया 94 हजार से ज्यादा हो गया है.
जांच से खुलेगा राज
शिक्षक पुरुषोत्तम चौधरी ने इस मामले में मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजकर बिल संशोधित कराने की मांग की है. शिकायत में कनेक्शन नंबर N 2105009212 का उल्लेख करते हुए बिल की जांच कराने का आग्रह किया गया है.
स्मार्ट मीटर से बढ़ी परेशानी?
इस मामले ने स्मार्ट मीटर और बिलिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिले के उपभोक्ता भी भारी-भरकम बिलों को लेकर परेशान होने की शिकायत करते हैं. सवाल है कि बिजली कंपनी मीटर रीडिंग की जांच कर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए क्या कदम उठाएगी?
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रीडर की गलती से आया इतना बिल
अम्बाह बिजली कंपनी के डीई उमेश विश्वकर्मा ने बताया, "शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हरपुरा में स्मार्ट मीटर की रीडिंग दर्ज करने में ऑपरेटर से गलती हो गई थी. रीडिंग के दो अंक दर्ज किए जाने थे, लेकिन गलती से पांच अंक दर्ज कर दिए गए, जिसके चलते अक्टूबर महीने का बिजली बिल 40,686 रु जनरेट हो गया. मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कराई गई और बिल में सुधार कर दिया गया है. अब स्कूल का संशोधित बिजली बिल महज 624 रु जारी किया गया है."