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सरकारी जमीन पर कब्जे की जिद में खूनी जंग, चंबल में गोलियों की तड़तड़ाहट, 2 भाईयों की मौत

मुरैना में सरकारी जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट और अंधाधुंध फायरिंग, वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात.

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मुरैना में जमीन के विवाद में 2 भाईयों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 3:31 PM IST

4 Min Read
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मुरैना: सुमावली थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जे का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. यहां रविवार दोपहर जमीन में कांटों की बाड़ लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई जिसमें दो सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है. भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है.

जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष

जानकारी के अनुसार, सुमावली थाना क्षेत्र स्थित हटूपुरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहा पुराना विवाद रविवार दोपहर खूनी संघर्ष में बदल गया. सरकारी जमीन पर निर्माण को लेकर दो परिवारों में कहासुनी हुई, फिर लाठी-डंडे चले और देखते ही देखते गोलियां चलने लगी. अंधाधुंध फायरिंग में 36 वर्षीय राजवीर सिंह पटेल और उनके छोटे भाई अजब सिंह उर्फ बंटो पटेल की मौत हो गई. जबकि बड़े भाई पप्पू उर्फ धीरेंद्र पटेल (45) तथा 20 वर्षीय विक्की पुत्र अजब सिंह पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

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मुरैना में सरकारी जमीन पर निर्माण को लेकर गोलीबारी (ETV Bharat)

2 सगे भाईयों की मौत, कई की हालत गंभीर

हटूपुरा गांव निवासी रामजीलाल गुर्जर और नवल गुर्जर सगे भाई थे, जिनका कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है. दोनों परिवारों की खेती की जमीन पास-पास है. नवल गुर्जर के बेटे नाथूराम और छोटेलाल पहले ही जमीन के एक हिस्से पर मकान बना चुके हैं. दूसरी ओर रामजीलाल के बेटे धीरेंद्र, राजवीर, अजब सिंह, अशोक और अवध किशोर दूसरे हिस्से पर निर्माण करना चाहते थे. इसी बात को लेकर करीब दो वर्षों से विवाद चल रहा था. कई बार पंचायत हुई और शनिवार देर रात भी समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी.

14 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज

रविवार दोपहर दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए. आरोप है कि नाथूराम-छोटेलाल पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर सीधे फायरिंग कर दी, जिससे चार लोग गोली लगने से घायल हो गए. जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने राजवीर और अजब सिंह को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार अधिक रक्तस्राव के कारण दोनों की मौत हुई है. मृतकों के परिजन रिंकू गुर्जर की शिकायत पर नाथूराम उर्फ नत्थो, छोटेलाल उर्फ छोटे सिंह, सचिन, राहुल, बसुमित, सत्यपाल, लवकुश, गोलू सहित 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और पूरे मामले की हर पहलू से जांच जारी है.

एएसपी सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर ने बताया, "सुमावली थाना क्षेत्र के हटूपुरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. विवाद के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं. घायलों का ग्वालियर में उपचार जारी है. मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. गांव में पुलिस बल तैनात है, लगातार गश्त की जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों द्वारा दबिश दी जा रही है."

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