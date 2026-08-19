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मुरैना में गर्ल्स स्कूल के बोर्ड पर किसे बताया नामर्द, टीचर के लिखे कोट से मचा बवाल

मुरैना के कन्या स्कूल में बोर्ड पर लिखे सुविचार पर विवाद, बोर्ड पर लिखा ईश्वरवादी नौजवान नामर्द, परिजनों की आपत्ति. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

MORENA SCHOOL CONTROVERSIAL THOUGHT
मुरैना स्कूल के बोर्ड पर लिखे कोट से विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 5:59 PM IST

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मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना से एक सरकारी कन्या विद्यालय के सुविचार बोर्ड की तस्वीर ने विवाद खड़ा कर दिया है. जिसके बाद स्कूल के बोर्ड पर लिखे शब्दों पर सवाल उठने लगे हैं. सबलगढ़ कस्बे के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड पर कथित तौर पर लिखा गया इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, वह मेरी नजर में नामर्द है. इसके नीचे भगत सिंह का नाम भी दर्ज है. तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई तो अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई.

स्कूल के बोर्ड पर लिखे विवादित सुविचार

मुरैना के सबलगढ़ तहसील में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का सुविचार बोर्ड विवाद का केंद्र बन गया है. 18 अगस्त को बोर्ड पर लिखे गए कथित सुविचार की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद मामला चर्चा में आ गया. बोर्ड पर लिखा था, "इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, वह मेरी नजर में नामर्द है". इसके नीचे शहीद भगत सिंह का नाम लिखा गया था. बताया जा रहा है कि यह कथित सुविचार स्कूल में पदस्थ शिक्षक पीके दुलावट ने बोर्ड पर लिखा. स्कूल के प्रभारी प्राचार्य मोहन वर्मा बताए जा रहे हैं.

जिला पंचायत सीईओ बोले होगी कार्रवाई (ETV Bharat)

सुविचार को भगत सिंह के नाम से जोड़ा

तस्वीर सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं कि कन्या विद्यालय में छात्राओं के सामने नामर्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला कथन दैनिक सुविचार के तौर पर लिखना कितना उचित है. विवाद का दूसरा पहलू कथन के साथ भगत सिंह का नाम लिखे जाने को लेकर है. इस मामले में मुरैना जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव ने कहा कि "यह गलत है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

सुविचार की होगी जांच

मामले में अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि बोर्ड पर कथित सुविचार किसने लिखा. विद्यालय प्रबंधन को इसकी जानकारी थी या नहीं और भगत सिंह के नाम से लिखे गए कथन की वास्तविकता क्या है. संबंधित शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और साफ होगी.

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