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मां ने राजस्थान में अजनबी के घर छोड़ आई 6 साल की बच्ची, 3 साल से अपनों की तलाश में भटक रही मासूम

मुरैना: राजस्थान धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके में एक मां 3 साल पहले अपनी बेटी को अजनबी महिला के घर छोड़कर चली गई. जिसके बाद उसकी मां फिर कभी लौटकर नहीं आई. लावारिस हालत में मिली बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन ने बालिका गृह पहुंचाया. जहां वह अपने परिवार का इंतजार करती रही. अब करीब 3 साल बाद कोर्ट की सख्ती के बाद धौलपुर पुलिस बच्ची को मुरैना के कोतवाली थाने लेकर पहुंची है, ताकी उसके असली घर और माता-पिता का पता लगाया जा सके.

एक 9 साल की मासूम बालिका बीते करीब 3 साल से अपनों की तलाश में भटक रही है. जब वह 6 साल की थी, तो उसकी मां राजस्थान के घर में छोड़कर चली गई थी. बच्ची को बस इतना याद है कि उसका घर मुरैना में है और उसके पिता जड़ी-बूटी का काम करते हैं. परिवार में मां, 2 भाई और एक बहन है. कोर्ट द्वारा कराए गए काउंसिलिंग में बच्ची ने बताया कि "वह मूल रूप से मुरैना की रहने वाली है और उसकी मां रेशमा उसे बाड़ी में एक 'आंटी' के घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर कभी लेने नहीं आई." जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को एक टीम बच्ची को मुरैना लेकर पहुंची.

3 साल बाद बच्ची को मुरैना लेकर पहुंची टीम (ETV Bharat)

धोलपुर की टीम पहुंची मुरैना

धौलपुर जिले के ह्यूमन ट्रेफिकिंग सेल एसपी ऑफिस के एएसआई गोपाल सिंह, महिला पुलिसकर्मियों के साथ बच्ची को लेकर मुरैना के सिटी कोतवाली थाने पहुंचे. उन्होंने बताया कि करीब 3 साल पहले चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्ची को धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके से लावारिस हालत में बरामद किया था. इसके बाद उसे बालिका गृह भेज दिया गया. बच्ची ने अपना घर मुरैना बताया है, इसलिए इसे यहां लेकर आएं हैं.

बच्ची के माता-पिता का नहीं मिला कोई सुराग

इसके बाद पुलिस बच्ची को लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेला परिसर और शहर की निचली बस्तियों में घूमती रही, ताकि कोई उसे पहचान सके, लेकिन बच्ची के माता-पिता का कोई सुराग नहीं मिला. बानमोर कस्बे तक परिजन की तलाश की गई. आखिरकार निराश धौलपुर पुलिस उसे वापस अपने साथ राजस्थान बालिका गृह ले गई. अब पुलिस मानव तस्करी समेत हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.