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मुरैना में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तेज धार में बहा शख्स, घंटों से तलाश जारी

मुरैना में गणपति बप्पा को विदाई देने क्वारी नदी पहुंचे चार युवक, अचानक मौत के सैलाब ने घेरा. तीन ने तैरकर बचाई जान. रिपोर्ट-ओपी गोले

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मुरैना में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
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मुरैना: दिमनी थाना क्षेत्र में सोमवार रात गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसने परिवारों की खुशियां मातम में बदल दी. क्वारी नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जित करने पहुंचे चार युवक अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गए. तीन युवकों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 35 वर्षीय विजयपाल माहौर तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है.

गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार, दिमनी निवासी विजयपाल, पुत्र महेश माहौर अपने दोस्त हरिओम, बंटी और एक अन्य युवक के साथ गणेश विसर्जन करने पहुंचा था. सोमवार रात 8 बजे सभी लोग नदी में गणेश विसर्जन करने के लिए उतरे थे. इसी दौरान नदी का तेज बहाव अचानक चारों पर भारी पड़ गया और सभी पानी में बहने लगे. तीन युवकों ने काफी मशक्कत के बाद तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन विजयपाल तेज बहाव की चपेट में आने के बाद डूब गया.

एसडीआरएफ की टीम मौके पर

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने दिमनी थाना प्रभारी को फोन किया. पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम नदी में युवक की तलाश में जुट गई. अभी तक पुलिस बल मौके पर मौजूद है और विजयपाल की तलाश जारी है. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है. हादसे के बाद परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है.

घाट पर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

गणेश विसर्जन जैसे धार्मिक आयोजन के दौरान घाट पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि विसर्जन के समय घाट पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल मौजूद नहीं था. सवाल यह है कि नदी के तेज बहाव वाले घाट पर विसर्जन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे?

दिमनी थाना प्रभारी जितेंद्र दोहरे ने बताया, " सोमवार देर शाम क्वारी नदी में नहाने उतरा एक युवक पानी में डूब गया. उसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, जिसकी तलाश जारी है. गणेश विसर्जन 22 तारीख का है, आज की हमारे पास कोई सूचना नहीं थी."

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