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गांधी को यूं ही पूजते हैं लोग, PM मोदी ने असली काम करके खत्म किया लोटा संस्कृति, पूर्व सांसद ने गढ़े कसीदे

गांधी को यूं ही पूजते हैं लोग ( ETV Bharat )

मुरैना: पूर्व सांसद अशोक अर्गल के एक बयान ने महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे अर्गल ने स्वच्छता के मुद्दे पर महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी को तो लोग यूं ही पूजते हैं, जबकि बेहतर काम नरेंद्र मोदी ने किया है. उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि घर-घर शौचालय बनवाकर पीएम मोदी ने लोटा संस्कृति समाप्त करने का काम किया गया. पूर्व एमपी का बयान अब चर्चा का केंद्र बन गया है. सवाल यह है कि उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं?