गांधी को यूं ही पूजते हैं लोग, PM मोदी ने असली काम करके खत्म किया लोटा संस्कृति, पूर्व सांसद ने गढ़े कसीदे
मुरैना में पूर्व सांसद अशोक अर्गल ने महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नई बहस छेड़ी. घर-घर बनवाया शौचालय. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:43 PM IST
मुरैना: पूर्व सांसद अशोक अर्गल के एक बयान ने महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे अर्गल ने स्वच्छता के मुद्दे पर महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी को तो लोग यूं ही पूजते हैं, जबकि बेहतर काम नरेंद्र मोदी ने किया है. उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि घर-घर शौचालय बनवाकर पीएम मोदी ने लोटा संस्कृति समाप्त करने का काम किया गया. पूर्व एमपी का बयान अब चर्चा का केंद्र बन गया है. सवाल यह है कि उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं?
महात्मा गांधी की लोग यू हीं करते हैं तारीफ
शनिवार को शहर के टीआर पुरम स्थित एक इंस्टीट्यूट में छात्र-छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद अशोक अर्गल ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया. इसके बाद विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. अपने संबोधन में अर्गल ने रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले स्टेशनों पर गंदगी के ढेर दिखाई देते थे, लेकिन मोदी सरकार ने इनकी तस्वीर बदल दी.
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मुरैना से भोपाल और दिल्ली पहुंचना हुआ आसान
उन्होंने सड़क और परिवहन के क्षेत्र में विकास का जिक्र करते हुए कहा कि पहले मुरैना से दिल्ली और भोपाल पहुंचने में 8 से 10 घंटे लगते थे, जबकि अब 4 से 5 घंटे में सफर पूरा हो रहा है.
पूर्व सांसद अशोक अर्गल ने स्वच्छता के मुद्दे पर महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि गांधी को तो लोग यूं ही पूजते हैं. स्वच्छता की बात पहले भी होती थी, लेकिन असली काम नरेंद्र मोदी ने किया. मोदी सरकार ने घर-घर शौचालय बनवाकर लोटा संस्कृति समाप्त करने का काम किया. अर्गल ने दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदली है और देश में सड़कों का तेजी से विकास हुआ है.