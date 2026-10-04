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चंबल में कानून के खौफ को चुनौती, फॉरेस्ट गार्ड के सामने वन चौकी से जब्त सामान ले गए आरोपी

मुरैना: मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के मुरैना जिले में आरोपियों के दुस्साहस की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के कन्हार गांव में वन विभाग की कार्रवाई के बाद जब्त सामान को छुड़ाने आरोपी सीधे वन चौकी पहुंच गए. हैरानी की बात यह रही कि वन कर्मियों की मौजूदगी में ही आरोपी चौकी में रखा जब्ती का सामान जबरन उठाकर ले गए और फरार हो गए.

आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने वन कर्मियों से गाली-गलौज की और विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी तक दे डाली. घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया. मामले में पहाड़गढ़ पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है.

वन चौकी प्रभारी दीप्ति शांडिल्य के अनुसार, "शैलेंद्र जाटव और नीरज जाटव द्वारा वन भूमि पर खेती किए जाने की जानकारी मिलने के बाद विभागीय टीम ने विगत एक सितंबर को कार्रवाई करते हुए खेती-किसानी से संबंधित उपकरण जब्त किए थे. जब्त सामान कन्हार गांव की वन चौकी में रखा गया था. आरोप है कि शनिवार शाम शैलेंद्र जाटव, नीरज जाटव, नीरज की बहन, संजय जाटव, भरत जाटव पुत्र नत्था जाटव, भरत की पत्नी समेत अन्य लोग कार से वन चौकी पहुंचे.आरोपियों ने चौकी में रखा जब्त सामान जबरन उठाया और वन कर्मियों की मौजूदगी में ही लेकर फरार हो गए."

आरोपियों ने झूठे केस में फंसाने की दी धमकी

आरोपियों पर इस दौरान वन कर्मियों से गाली-गलौज करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है. शिकायत पर पहाड़गढ़ पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने कन्हार गांव में दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है. चौकी से जब्त सामान खुलेआम ले जाने की घटना ने कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

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इस मामले में कैलारस एसडीओपी उमेश मिश्रा ने बताया कि "1 सितंबर को वन विभाग की टीम ने कन्हार गांव में कार्रवाई करते हुए खेती-किसानी से संबंधित कुछ सामान जब्त किया था, जिसे वन चौकी में सुरक्षित रखा गया था. शनिवार शाम पांच आरोपी कार से वन चौकी पहुंचे और जबरदस्ती जब्त सामान उठाकर ले गए. मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है. पुलिस द्वारा जब्त सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं.