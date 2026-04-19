दिन में गेहूं कटाई, रात में नीलगाय का शिकार, डेढ़ क्विंटल मांस बरामद, मथुरा में करते थे सप्लाई
वन विभाग की चंबल के जंगल में शिकारी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, नीलगाय का शिकार करते एक आरोपी गिरफ्तार, दो फरार, डेढ़ क्विंटल मांस बरामद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 11:06 AM IST
मुरैना: चंबल अंचल के मुरैना में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. वन विभाग की टीम ने शुक्रवार-शनिवार की रात पलपुरा गांव के हार क्षेत्र में दबिश देकर एक शिकारी को नीलगाय का शिकार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से नीलगाय का सिर, खाल और करीब डेढ़ क्विंटल मांस बरामद किया, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए.
चंबल क्षेत्र में वन्यजीव शिकार की घटनाएं बढ़ी
पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर वन विभाग ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उससे गहन पूछताछ जारी है. वन विभाग के अनुसार, चंबल क्षेत्र में वन्यजीव शिकार की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. जहां शिकारियों द्वारा नीलगाय के मांस की अवैध सप्लाई हाइवे किनारे स्थित मेवाती होटलों तक किए जाने के मामले उजागर हो चुके हैं. इस ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था और शिकारियों के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विभाग अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटा है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.
नीलगाय का शिकार करते शिकारी गिरफ्तार
मुरैना वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध शिकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सनसनी फैला दी है. शुक्रवार-शनिवार की रात पलपुरा गांव के हार क्षेत्र में वन विभाग को सूचना मिली कि कुछ शिकारियों ने नीलगाय का शिकार कर दिया है और उसका मांस छिपाने की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. टीम के पहुंचते ही शिकारियों में भगदड़ मच गई. वन रक्षकों ने पीछा कर घेराबंदी की और एक आरोपी को मौके से दबोच लिया, जबकि दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे.
बड़ी मात्रा में मांस बरामद
मौके की तलाशी के दौरान वन विभाग ने नीलगाय का कटा हुआ सिर, खाल, एक धारदार छुरी और करीब डेढ़ क्विंटल मांस बरामद किया. इतनी बड़ी मात्रा में मांस देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखवीर पुत्र महेश, निवासी नेरा बागरा, जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. आरोपी को बरामद सामग्री सहित डीएफओ कार्यालय लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है.
वन विभाग ने बाद में नियमानुसार नीलगाय के अवशेषों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें जंगल क्षेत्र में दफनाने की कार्रवाई की. चंबल क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे अवैध शिकार के मामलों ने वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विभाग अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटा है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है.
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गेंहू काटने के बहाने मुरैना में आकर करते थे शिकार
पकड़े गए आरोपी ने बताया कि, ''इस गैंग का मुखिया कप्तान सिंह है. वे गेंहू काटने के बहाने मुरैना आते हैं. यहां आकर उनका मुख्य टारगेट नीलगाय का शिकार करना होता है. वे दिन में गेंहू की फसल काटते हैं और रात को नीलगाय का शिकार करते हैं. शिकार करने के बाद वे मांस को बोरियों में भरकर अनाज के साथ बड़ी आसानी से मथुरा ले जाते हैं. इससे पहले भी वे दो-तीन बार मुरैना आकर निलगाय का शिकार कर चुके हैं. नीलगाय का शिकार कर वे मांस को मथुरा में छोटे-छोटे दुकानदारों के यहां मांस सप्लाई कर मोटा पैसा कमा लेते हैं. मथुरा में नीलगाय के मांस की डिमांड अधिक है. ''
मुरैना देवरी घड़ियाल केंद्र के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया कि, ''पकड़ा गया युवक पिड़ावली गांव में फसल काटने आया हुआ था और यह लोग नीलगाय तस्करी में शामिल हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए. मौके से नीलगाय का मांस, सिर और धड़ बरामद किया गया है मामले में प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है.''