मुरैना में मिठाइयों में मिलावट का खेल, बीते साल 23 लोगों पर लगाया 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

मुरैना में त्योहार से पहले एक्शन मोड में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम. मिलावटी मावा,अमानक मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ हर साल होती है कार्रवाई.

MORENA SWEETS MAWA ADULTERATION
मुरैना में मिठाइयों में मिलावट का खेल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 8:54 PM IST

Updated : February 27, 2026 at 9:05 PM IST

रिपोर्ट: ओमप्रकाश गोले

मुरैना: चंबल अंचल में त्योहारों पर मिलावटी मावा और बड़े पैमाने पर उससे बनने वाली मिठाइयों का खेल कई साल से चला आ रहा है. प्रदेश के कई शहरों में यहीं से नकली मावे की सप्लाई की जाती है. खाद्य विभाग की टीम हर साल छापेमारी करती है बावजूद इसके मिलावट का यह खेल बदस्तूर जारी है. हर साल भारी मात्रा में नकली मावा और नकली मिठाइयां जब्त की जाती हैं.

होली के त्योहार से पहले एक बार फिर नकली मावा और मिलावटी मिठाइयों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों की छापामार कार्रवाई शुरू हो गई है. बीते साल मिलावटी मिठाई और मावा की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जुर्माना लगाया गया था.

2025 में 23 प्रकरणों में लगाया 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

कलेक्टर कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना ने साल 2025 में मिलावटी मिठाई और मावा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. 23 प्रकरणों में कुल 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का अर्थदंड लगाया. कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर और अपर कलेक्टर अश्वनी रावत की न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई. जांच में दूध, मावा, पनीर, मिल्क केक, वनस्पति घी, पाम ऑयल, रिफाइंड तेल, डिटर्जेंट युक्त घोल और अन्य रसायन अमानक पाए गए. मिलावटी मिठाई और मावा विक्रेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है.

ADULTERATED MAWA CHAMBAL
2025 में वसूला 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना (ETV Bharat GFX)

9 दुकानों से लिए मिठाई और मावा के सैंपल

त्योहार से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए मुरैना खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने गुरुवार को छापामार सैंपलिंग अभियान चलाया. मुरैना शहर के साथ अंबाह और कैलारस में कार्रवाई के दौरान 9 दुकानों से 8 प्रकार की मिठाइयों और मावा के 2 नमूने लिए गए. इन सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया.

9 दुकानों से लिए मिठाई और मावा के सैंपल (ETV Bharat)

फूड सेफ्टी ऑफिसर अवनीश गुप्ता मोबाइल लैब के साथ मैदान में उतरे. मुरैना शहर में कोतवाली पड़ाव स्थित गिर्राज मिष्ठान्न भंडार से पेड़ा और बेसन लड्डू, अग्रवाल स्वीट्स से बूंदी लड्डू, न्यू मुरैना मिष्ठान्न भंडार से मावा बर्फी, मावा पेड़ा और टूटी-फ्रूटी बर्फी के नमूने लिए गए. वहीं पुरानी जीन स्थित महामाया मिष्ठान्न भंडार के गोदाम से मावा बर्फी और बालूशाही के सैंपल कलेक्ट किए गए. उन्होंने कहा कि "त्योहार में लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

FOOD SAFETY SAMPLING CAMPAIGN
मिलावटी मावा,अमानक मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

10 किलो खराब और दूषित मिठाई मिली

इस कार्रवाई के दौरान टीम को महामाया मिष्ठान्न भंडार के गोदाम से 10 किलो खराब और दूषित मिठाई मिली, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया. अंबाह में भी 2 स्थानों से मावा के नमूने लिए गए. सभी सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है.

फूड सेफ्टी अधिकारी अवनीश गुप्ता ने बताया कि "होली के त्यौहार को लेकर मुरैना शहर सहित जिलेभर में विभाग की तरफ से मिठाई की दुकान, खोवा मार्केट सहित अन्य जगह सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है. कुछ सैंपल चलित लैब में जांच किए गए तो कुछ सैंपल भोपाल लैब भेजे जाएंगे. रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

ADULTERATED MAWA CHAMBAL
बीते साल 23 लोगों पर लगाया एक करोड़ से अधिक का जुर्माना (ETV Bharat)

कैलारस में मिठाई की 4 दुकानों से लिए सैंपल

एफएसओ महेन्द्र सिरोहिया और अनिल प्रताप सिंह परिहार की टीम ने गुरुवार को कैलारस नगर में मिठाई की 4 दुकानों पर कार्रवाई की. टीम ने एमएस रोड स्थित श्रीराम मिष्ठान्न भंडार से बेसन के लड्डू, गोयल मिष्ठान्न भंडार से मलाई बर्फी, मिल्क केक के नमूने लिए. इसी क्रम में पहाडगढ़ तिराहे पर स्थित गिर्राज मिष्ठान्न भंडार से मिल्क केक और श्रीजी मिष्ठान्न भंडार एमएस रोड से सोनपपड़ी का नमूना लिया है. सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा.

MORENA FOOD SAFETY DEPARTMENT
एक्शन मोड में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम (ETV Bharat)

अंबाह में मावा भट्टी और मिठाई की दुकान पर सैंपलिंग

एफएसओ गिरीश राजौरिया ने गुरुवार को अंबाह की ग्राम पंचायत गोठ में श्रीकृष्ण सिंह द्वारा संचालित मावा बनाने की भट्टी पर छापा मारा. यहां से मावा का नमूना लिया गया. दूसरी कार्रवाई पिनाहट रोड पर स्थित न्यू गोयल स्वीट्स पर की गई. टीम ने यहां से मावा का सैंपल लिया है.

MORENA FOOD SAFETY DEPARTMENT
9 दुकानों से लिए मिठाई और मावा के सैंपल (ETV Bharat)
