मुरैना में दिवाली से पहले मिलावटखोरी पर एक्शन, 600 किलो पनीर जब्त

त्योहारों के मौसम में मिलावटखोर सक्रिय, मुरैना में खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 क्विंटल नकली पनीर किया जब्त.

morena fake paneer seized
मुरैना में 6 क्विंटल पनीर जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
मुरैना: दीपावली के त्योहारी माहौल में जहां शहर की गलियां रोशनियों और खुशियों से जगमगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मिलावटखोरों की नींद उड़ी हुई है. दिवाली से पहले मुरैना प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. संयुक्त टीम ने गुरुवार को शहर के शिकारपुर क्षेत्र में चल रही एक नकली पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा. इस दौरान मौके से करीब 6 क्विंटल नकली पनीर और दूध जब्त किया गया. नकली पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया है.

टीम ने जब्त की नकली पनीर

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर अवनीश गुप्ता ने बताया कि "पिछले कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थीं कि शिकारपुर रोड पर धर्मेंद्र गुर्जर द्वारा डेयरी संचालित किया जा है. यहां से मुरैना, ग्वालियर सहित राजस्थान के धौलपुर तक पनीर सप्लाई हो रही थी. दुकानदार द्वारा घरेलू सिलेंडरों का उपयोग दूध उबालने और पनीर तैयार करने के लिए किया जा रहा था."

मुरैना में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat)

जांच के लिए सैंपल भेजे गए भोपाल

टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है. मौके पर मौजूद पनीर को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रख दिया गया. पनीर और दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेज दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मौके से 9 घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए. इस कार्रवाई ने चंबल क्षेत्र में मिलावटखोरों की नींद उड़ा दी है.

6 Quintals paneer Seized
मुरैना में 600 kg नकली पनीर जब्त (ETV Bharat)

मुरैना एसडीएम भूपेंद्र कुशवाहा ने बताया "हमारे पास बीते कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि शिकारपुर रोड पर नकली पनीर बनाने की गतिविधियां चल रही हैं. दीपावली के मौके पर हम टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री को सील कर दिया. इस कार्रवाई में करीब 600 किलो पनीर और दूध जब्त किया गया. हमारी टीम ने पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भोपाल भेज दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

morena Food Safety Dept
मुरैना में नकली पनीर फैक्ट्री पर छापा (ETV Bharat)

