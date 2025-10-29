ETV Bharat / state

लौकी की सब्जी बनी जहर! खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां, 5 लोग अस्पताल में भर्ती

पूरा मामला कैलारस तहसील के पिपरौआ गांव का है. पिपरौआ निवासी सीताराम की पत्नी ने सोमवार की शाम खाने में लौकी की सब्जी के साथ गेंहू-बाजरे की रोटियां बनाई थी. खाना खाने के बाद चक्कर आने के साथ बेहोशी होने लगी तो सभी लोग सो गए. करीब दो घंटे बाद सीताराम की आंख खुली तो एक के बाद एक सभी लोगों को उल्टियां होने लगी.

मुरैना: कैलारस तहसील में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां लौकी की सब्जी खाने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की हालत अचानक बिगड़ गई. खाना खाते ही सभी को चक्कर आने लगे और उल्टियां शुरू हो गई. सभी लोगों को उपचार के लिए कैलारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां चार लोगों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एक मासूम बच्ची की हालत अभी भी नाज़ुक बनी हुई है. डॉक्टरों ने इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां (ETV Bharat)

मासूम की हालत नाजुक

एक साथ घर के सभी सदस्यों की तबीयत खराब होते देख, सीताराम ने तुरंत 112 पर कॉल किया. सूचना पर तुरंत पुलिसकर्मी पहुंचे और सभी को वाहन में बैठाकर कैलारस अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां पर सीताराम सहित घर के सभी सदस्यों को उपचार के लिए भर्ती कराया. उपचार के दौरान रात भर वे सुन्न हालत में पड़े रहे. मंगलवार की दोपहर तक 4 लोग नॉर्मल स्थिति में थे, जबकि एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है. डॉक्टर बच्ची का उपचार करने में जुटे हुए हैं.

जांच में जुटी पुलिस

सीताराम ने बताया कि सोमवार को घर पर खाने में लौकी की सब्जी और गेहूं-बाजरे की रोटियां बनी थी. खाना-खाने के बाद अचानक नींद आने लगी. दो घंटे बाद आंख खुली तो सभी लोगों को उल्टियां होने लगी. हमने डायल 112 को कॉल किया. गाड़ी आते ही सभी लोग उसमें सवार होकर अस्पताल आ गए. उपचार के दौरान हमारी हालत तो ठीक है. बच्ची की हालत अभी भी खराब है.

शासकीय अस्पताल कैलारस के डॉ. पंजाब सिंह ने बताया कि "पांच लोग बेहोशी की हालत में अस्पताल आये थे. अस्पताल में भर्ती होते ही उनका उपचार शुरू कर दिया गया था. उपचार के दौरान 4 लोगों की स्थिति नॉर्मल है. एक बच्ची की हालत अभी नाजुक है. उसका उपचार किया जा रहा है. यह मामला फूड पॉइजनिंग का है."