ETV Bharat / state

लौकी की सब्जी बनी जहर! खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां, 5 लोग अस्पताल में भर्ती

मुरैना में लौकी खाने से एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार, इलाज के लिए सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती.

FOOD POISONING CASES
मुरैना में 5 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 9:41 AM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: कैलारस तहसील में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां लौकी की सब्जी खाने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की हालत अचानक बिगड़ गई. खाना खाते ही सभी को चक्कर आने लगे और उल्टियां शुरू हो गई. सभी लोगों को उपचार के लिए कैलारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां चार लोगों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एक मासूम बच्ची की हालत अभी भी नाज़ुक बनी हुई है. डॉक्टरों ने इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

खाना खाने के बाद पूरे परिवार की तबियत खराब

पूरा मामला कैलारस तहसील के पिपरौआ गांव का है. पिपरौआ निवासी सीताराम की पत्नी ने सोमवार की शाम खाने में लौकी की सब्जी के साथ गेंहू-बाजरे की रोटियां बनाई थी. खाना खाने के बाद चक्कर आने के साथ बेहोशी होने लगी तो सभी लोग सो गए. करीब दो घंटे बाद सीताराम की आंख खुली तो एक के बाद एक सभी लोगों को उल्टियां होने लगी.

खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां (ETV Bharat)

मासूम की हालत नाजुक

एक साथ घर के सभी सदस्यों की तबीयत खराब होते देख, सीताराम ने तुरंत 112 पर कॉल किया. सूचना पर तुरंत पुलिसकर्मी पहुंचे और सभी को वाहन में बैठाकर कैलारस अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां पर सीताराम सहित घर के सभी सदस्यों को उपचार के लिए भर्ती कराया. उपचार के दौरान रात भर वे सुन्न हालत में पड़े रहे. मंगलवार की दोपहर तक 4 लोग नॉर्मल स्थिति में थे, जबकि एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है. डॉक्टर बच्ची का उपचार करने में जुटे हुए हैं.

जांच में जुटी पुलिस

सीताराम ने बताया कि सोमवार को घर पर खाने में लौकी की सब्जी और गेहूं-बाजरे की रोटियां बनी थी. खाना-खाने के बाद अचानक नींद आने लगी. दो घंटे बाद आंख खुली तो सभी लोगों को उल्टियां होने लगी. हमने डायल 112 को कॉल किया. गाड़ी आते ही सभी लोग उसमें सवार होकर अस्पताल आ गए. उपचार के दौरान हमारी हालत तो ठीक है. बच्ची की हालत अभी भी खराब है.

शासकीय अस्पताल कैलारस के डॉ. पंजाब सिंह ने बताया कि "पांच लोग बेहोशी की हालत में अस्पताल आये थे. अस्पताल में भर्ती होते ही उनका उपचार शुरू कर दिया गया था. उपचार के दौरान 4 लोगों की स्थिति नॉर्मल है. एक बच्ची की हालत अभी नाजुक है. उसका उपचार किया जा रहा है. यह मामला फूड पॉइजनिंग का है."

Last Updated : October 29, 2025 at 9:53 AM IST

TAGGED:

MORENA NEWS
FOOD POISONING AFFECTS
MADHYA PRADESH NEWS
5 PEOPLE ILL AFTER EATING GOURD
FOOD POISONING CASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शादी के खूबसूरत पलों को प्रिजर्व कर रहा इंदौरी आर्टिस्ट, सालों जीवत रहेंगे अहसास

मध्य प्रदेश के जन्म की कहानी में आंध्र प्रदेश का किरदार, किसकी जिद्द की नींव पर खड़ा हुआ MP

सतना में बड़ा हादसा, बिजली खंभे से टकराकर बस पलटी, स्कूली बच्चों सहित 32 लोग घायल

आखिर ऐसा क्या है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की पत्नी के भजन में, दिग्विजय सिंह भी फैन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.