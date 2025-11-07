ETV Bharat / state

मुरैना में हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों से छलनी कर लाश को कार से रौंदा

मुरैना में स्टेट हाईवे पर पचपेड़ा के पास एक शख्स को कार सवार हमलावरों ने गोलियां से भूना. एक दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ.

Morena firing murder
मुरैना में युवक को गोलियों से छलनी कर लाश को कार से रौंदा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना : मुरैना में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी. गुरुवार दोपहर पोरसा थाना क्षेत्र स्थित स्टेट हाईवे पर पचपेड़ा के पास की ये घटना है. कार में सवार होकर आए बदमाशों ने बाइक सवार को टक्कर मारकर जमीन पर गिराया. इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर गोलियों से छलनी कर दिया. हत्या के बाद बदमाश शव को कार से रौंदते हुए फरार हो गए. इस वारदात से मुरैना में सनसनी फैल गई. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

कार सवार हमलावरों ने चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां

मामले के अनुसार मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में शिव नगर निवासी महावीर शुक्ला पुत्र रामबरन शुक्ला (53 वर्ष) गुरुवार की सुबह अपने बेटे वीरू उर्फ देवा पंडित से मिलाई करने अम्बाह न्यायालय गया था. यहां पर बेटे से मिलाई करने के बाद दोपहर को बाइक से घर वापस लौट रहा था. वह स्टेट हाईवे पर सेंथरा अहीर ओर पचपेड़ा के बीच से गुजरा रहा था, तभी कार सवार बदमाशों ने उसे पीछे से टक्कर मारी. उसके जमीन पर गिरते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. उसके सिर, पीठ तथा पैर में गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. इसके बाद हमलावरों ने डेडबॉडी को कार से रौंदा और फरार हो गए.

मृतक के भाई ने सुनाई आंखोंदेखी (ETV BHARAT)

हत्या के आरोपियों की तलाश में पुलिस

पोरसा थाना प्रभारी दिनेश कुशवाह ने बताया "आरोपी कौन थे और कहां से आये थे, इस बात का अभी पता नहीं चला है. मृतक के बेटे ने मई के महीने में सिहोनियां थाना क्षेत्र में डबल मर्डर किया था. संभवतः आरोपियों ने उसी घटना का बदला लिया है." वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह डावर ने बताया "पोरसा थाना क्षेत्र में महावीर शुक्ला की हत्या अज्ञात आरोपियों द्वारा की गई है. हम पूरी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जल्द निष्कर्ष पर पहुंचेंगे."

Morena firing murder
मुरैना में मर्डर से सनसनी (ETV BHARAT)

मृतक के बेटे पर डबल मर्डर का आरोप

पुलिस के अनुसार मृतक महावीर शुक्ला का बेटा वीरू उर्फ देवा पंडित हत्या के मामले में अम्बाह उपजेल में बंद है. आरोप है कि उसने सिहोनियां थाना क्षेत्र स्थित भाई खां का पुरा गांव में विगत 26 मई को शराब ठेकेदार महेंद्र उर्फ बंटी भदौरिया, उसके भतीजे सौरभ भदौरिया की गोली मारकर हत्या की थी.

मृतक के भाई ने सुनाई आंखोंदेखी

मृतक के भाई का कहना है "मेरा बड़ा भाई बाइक चला रहा था और मैं पीछे आ रहा था. तभी कार सवारों ने उन्हें घेर लिया गया और ताबड़तोड़ गोलियां चलीं." वहीं, एसपी समीर सौरभ ने बताया "अज्ञात आरोपियों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की है. हत्यारे कौन थे और किन कारणों के चलते वारदात को अंजाम दिया है, फिलहाल यह बात स्पष्ट नहीं हुई है."

TAGGED:

MORENA FIRING HIGHWAY
DEAD BODY CRUSHED BY CAR
DECEASED SON DOUBLE MURDER
MORENA NEWS
MORENA FIRING MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सीधी में मां ने 8 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर की हत्या, घर से 1 किमी दूर पहाड़ी पर मिला शव

मुरैना में हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों से छलनी कर लाश को कार से रौंदा

रद्दी पेपर पर जानवरों की तरह परोसा गया भोजन, श्योपुर में मध्यान्ह भोजन में गंभीर लापरवाही

सीधी में रिश्वत लेते अधीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार, अपने ही रिटायर शिक्षक से मांगे थे पैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.