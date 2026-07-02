ETV Bharat / state

शराब ठेकेदार का रुतबा देखिए, इनामी बदमाश होने के बाद भी 13 साल पुलिस के सामने घूमा

शराब ठेकेदार ने तस्करों को हथियारों से धमकाया, गिरफ्तार ( ETV BHARAT )