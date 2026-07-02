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शराब ठेकेदार का रुतबा देखिए, इनामी बदमाश होने के बाद भी 13 साल पुलिस के सामने घूमा

मुरैना में हवाई फायरिंग के मामले में ट्विस्ट पर ट्विस्ट. फायरिंग के आरोपी जेल में. अब पता चला कि शिकायतकर्ता ही इनामी बदमाश है.

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शराब ठेकेदार ने तस्करों को हथियारों से धमकाया, गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 2:32 PM IST

3 Min Read
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मुरैना : चंबल में जिस शराब ठेकेदार ने तस्करों को धमकाकर दबदबा दिखाने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उसकी लाइसेंसी रायफल व पिस्टल भी जब्त कर ली. इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया, जब पुलिस ने आरोपी का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि ये शराब ठेकेदार 13 साल पुराने मामले में 5 हजार रुपये का इनामी है. इस मामले ने एक बार फिर पुलिस की खुफिया जानकारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

शराब ठेकेदार ने तस्करों को हथियारों से धमकाया

मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी गांव निवासी शराब ठेकेदार सुरेश पुत्र रामजीलाल उपाध्याय ने आरोप लगाया था "उसके घर पर 29 जून की रात शराब तस्कर आकाश गुर्जर, ऐदल गुर्जर और भूरा गुर्जर ने फायरिंग की है." पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था. इसके अगले ही दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिसमें शराब ठेकेदार सुरेश उपाध्याय अपने समर्थकों के साथ निबी गांव में तस्करों को धमकाते दिखाई दिए. वीडियो में उनके साथ मौजूद लोगों के हाथों में रायफल और पिस्टल भी नजर आईं.

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इनामी बदमाश होने के बाद भी 13 साल पुलिस के सामने घूमा (ETV BHARAT)

13 साल पहले के मामले में इनामी बदमाश

वीडियो सामने आने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसे उसे गिरफ्तार कर लिया. शराब ठेकेदार सुरेश उपाध्याय को कल तक पुलिस सम्मान की नजर से देखती थी, उसी पर जौरा थाना पुलिस ने करीब 13 वर्ष पहले शराब तस्करी के एक मामले में 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. इन 13 वर्षों के दौरान उसका पुलिस थानों में लगातार आना-जाना लगा रहा. कई थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों से उसके अच्छे संबंध भी रहे, लेकिन इसके बावजूद किसी को यह जानकारी नहीं मिली कि वह घोषित इनामी है.

पुलिस ने आरोपी का रिकॉर्ड खंगाला तो चौंकी

सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया "एक वीडियो में शराब ठेकेदार सुरेश उपाध्याय अपने साथियों के साथ गालीगलौज करते और बंदूक व पिस्टल से लोगों को धमकाते नजर आए. वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उसके खिलाफ जौरा थाने में करीब 13 वर्ष पुराने में दर्ज आबकारी अधिनियम के मामले में 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए जौरा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया."

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