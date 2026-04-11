मुरैना में जमीन पर जेसीबी की एक चूक और धधकी आग,ऊंची-ऊंची लपटों में पाइपलाइन तबाह
मुरैना में नगर निगम ने चेतावनी को किया नजरअंदाज, गैस पाइपलाइन फटने से दुकान में लगी आग. सड़क पर लगा लंबा जाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 3:01 PM IST
मुरैना: नगर निगम की लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बनते-बनते रह गई. जब नेहरू पार्क के पास खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई और आग लग गई. इस घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया. पानी की पाइपलाइन सुधारने के लिए जेसीबी से खुदाई चल रही थी. तभी अचानक तेज धमाके के साथ गैस लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और पास की मिठाई और नाश्ते की दुकान आग की चपेट में आ गई. हादसे में दुकान संचालक सहित तीन लोग मामूली रूप से झुलस गए. सूचना मिलते ही एएसपी पहुंचे और यातायात डायवर्ट कर हालात संभाले. दुकानदार ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं.
फूटी पाइपलाइन दुरुस्त करने का चल रहा था काम
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की एमएस रोड स्थित नेहरू पार्क के पास कन्हैया मिष्ठान भंडार के सामने पिछले 8-10 दिनों से फूटी पड़ी पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए गुरुवार दोपहर निगम कर्मचारी जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी. इसी दौरान इंडियन ऑयल कंपनी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यहां सक्रिय गैस लाइन मौजूद है, इसलिए सावधानी बरती जाए, लेकिन निगम अमले ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर काम जारी रखा.
आग की चपेट में आई दुकान
स्थानीय लोगों के मुताबिक, खुदाई के दौरान जेसीबी से गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और तेज धमाके के साथ करीब 10 फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आग की चपेट में पास की मिठाई व नाश्ते की दुकान आ गई. जिससे संचालक विमल गुप्ता, पारस गुप्ता और कर्मचारी लाला खान झुलस गए, जिन्होंने किसी तरह भागकर जान बचाई. गैस कंपनी कर्मियों और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन करीब 70-80 हजार का नुकसान हुआ. पीड़ित ने मुआवजे की मांग की है.
दुकानदार ने लगाए नगर निगम पर आरोप
दुकानदार नवीन गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि, ''काम के दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई थी और पास की क्रॉसिंग बंद थी. जब उसे खोलने के लिए कहा गया तो संबंधित व्यक्ति ने इनकार करते हुए कहा कि उसके दो हजार रुपये लगे हैं, वह इसे नहीं खोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए.'' दुकानदार ने नगर निगम पर भी लापरवाही का आरोप लगाया कि, जब गैस कंपनी पहले ही यहां गैस लाइन होने की चेतावनी दे चुकी थी, तो फिर इतनी असावधानी से खुदाई क्यों की गई. इस लापरवाही का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और हादसे में उसकी दुकान को काफी नुकसान हुआ.''
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निगम ने गैस पाइपलाइन कंपनी पर फोड़ा ठीकरा
मौके पर मौजूद नगर निगम अधिकारी ऋषिकेश शर्मा ने निगम की लापरवाही से साफ इनकार करते हुए पूरा ठीकरा गैस पाइपलाइन कंपनी पर फोड़ दिया. उनका कहना था कि, ''गैस कंपनी ने पाइपलाइन डालते समय पानी की लाइन को क्रॉस किया, जिससे वह पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी.'' उन्होंने बताया कि, ''काम की जानकारी गैस एजेंसी को दी गई थी और मौके पर उनका फायरमैन भी मौजूद था, जिससे तुरंत आग पर काबू पाया. हालांकि, नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदार के झुलसने की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया.''
हादसे के बाद एमएस रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया गया, जिससे हालात और बिगड़ गए. नेहरू पार्क से गर्ल्स कॉलेज रोड तक लंबा जाम लग गया और लोग घंटों तक फंसे रहे. अफरा-तफरी के बीच राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. मौके पर पहुंचे एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डाबर ने स्थिति संभालते हुए बंद पड़ी क्रॉसिंग को खुलवाया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात फिर से पटरी पर लौट सका.