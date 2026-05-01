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चंबल में फिल्मी स्टाइल में 67 भैंस की लूट, बदमाशों ने बंदूक की नोक पर चरवाहों को बनाया बंधक

खास बात यह है कि चंबल क्षेत्र में मवेशी चोरी की घटनाएं पिछले कई सालों से लगभग थम सी गई थीं, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर मवेशी पालकों के बीच दहशत पैदा कर दी है. भैंसें पहाड़गढ़ निवासी किसान रामाधार गुर्जर की थीं, जो गर्मियों में उन्हें चंबल किनारे चराने लाता था. पुलिस ने राजस्थान के नगर गांव को घेरकर ड्रोन से तलाश शुरू कर दी है, लेकिन बदमाशों की यह चुनौती सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है.

मुरैना: चंबल की धरती पर एक बार फिर खौफ की दस्तक सुनाई दी है. मुरैना में हथियारबंद बदमाशों ने बुधवार-गुरुवार देर रात फिल्मी अंदाज में बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए चरवाहों को बंधक बनाकर उसकी 67 भैंस हांक ले गए. घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जतावर-सिकरौदा गांव की पुलिया के बीच स्थित नगर के पुरा की है. वारदात के बाद इलाके में भय का माहौल है.

एक दर्जन नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दी वारदात का अंजाम

चंबल अंचल में एक बार फिर मवेशी लुटेरों की दहशत लौटती नजर आ रही है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात एक दर्जन से अधिक नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए चरवाहों को बंधक बनाकर 67 भैंस लूट लीं. बदमाशों ने खेत में मवेशियों की रखवाली कर रहे चरवाहों को बंदूक की नोक पर काबू कर लिया. भैंस की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है.

चंबल में फिल्मी स्टाइल में 67 भैंसों की लूट (ETV Bharat)

पानी की कमी के चलते 120 भैंसे लेकर चंबल पहुंचे थे किसान

जानकारी के अनुसार, बदमाशों के जाने के बाद चरवाहों ने शोर मचाया, जिससे आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. ग्रामीणों के अनुसार, लूटी गई भैंसें पहाड़गढ़ निवासी किसान रामाधार गुर्जर की हैं, जो हर साल गर्मियों में पानी की कमी के चलते अपने मवेशियों को चंबल किनारे चराने लाते हैं. इस बार भी वे करीब 120 भैंस लेकर आए थे और नहर किनारे खेतों पर डेरा डाले हुए थे.

30 गांवों की नाकेबंदी

गुरुवार सुबह जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंची, महकमे में हड़कंप मच गया. एसपी समीर सौरभ के निर्देश पर टीआई उदयभान सिंह यादव के नेतृत्व में करीब 70 पुलिस जवानों की टीम मौके पर पहुंची. बदमाशों के सुराग का पीछा करते हुए पुलिस राजस्थान के नगर गांव तक पहुंची और आसपास के करीब 30 गांवों को घेर लिया गया है. इसके साथ ही चंबल के बीहड़ इलाकों में ड्रोन के जरिए सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि मवेशी अभी नगर गांव के आसपास ही कहीं छिपाए गए हैं.

पुलिस ने किया 30 गांवों की नाकेबंदी (ETV Bharat)

चरवाहों को जान से मारने की धमकी

मवेशी चरवाह रामाधार सिंह ने बताया, "करीब 120 भैंस लेकर नहर किनारे चराने आए थे. देर रात एक दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाश पहुंचे और सभी को डराकर बंधक बना लिया. इसके बाद बंदूक की नोक पर 67 भैंसें हांक ले गए. बदमाश जाते समय मोबाइल, पैसे और बटुए भी छीन ले गए. चरवाहों का कहना है कि बदमाश कौन थे, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए."

सिविल लाईन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया, "बुधवार-गुरुवार रात अज्ञात बदमाशों ने चरवाहों को बंधक बनाकर 67 भैंस लूटकर ले गए हैं. मामले की जांच के लिए नगर गांव में दबिश दी जा गई है. यहां पर नगर गांव सहित आसपास के छोटे-बड़े 30 गांवों की घेराबंदी कर ली गई है. अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है."