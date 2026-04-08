चंबल में गांव के बाहर झोपड़ी में सजा अस्पताल, भ्रूण लिंग परीक्षण सेंटर पर दबिश
मुरैना में भ्रूण लिंग परीक्षण के आरोप में 3 बार जेल जाने वाला युवक फिर इसी अवैध धंधे में उतरा. 3 आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 4:23 PM IST
मुरैना : मुरैना के बागचीनी थाना क्षेत्र के हड़वांसी गांव के बाहर झोपड़ी में भ्रूण लिंग परीक्षण सेंटर का पर्दाफाश. एक बाइक सवार युवक ने इस सेंटर को पकड़वाने में अहम जिम्मेदारी निभाई. जब बाइक सवार ने देखा कि झोपड़ी के अंदर महिलाएं हैं तो उसे शंका हुई. जब उसने झोपड़ी के अंदर झांककर देखा तो दंग रह गया. उसने पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी झोपड़ी फाड़कर भाग गए. युवक ने अपने दोस्त की मदद से वैन चालक को पकड़कर थाने भेजा.
3 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश
पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों क़ो गिरफ्तार किया. उनसे पूछताछ की जा रही है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. एक आरोपी 6 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था. उसके खिलाफ ढाई साल में 3 भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले दर्ज किए गए हैं. सांटा गांव निवासी विकास शर्मा ने बताया "वह सोमवार शाम किसी काम से बाजार जा रहा था. वह हड़बांसी व नहर के बीच वाले रास्ते से गुजर रहा था. उसने देखा कि हड़बांसी गांव के बाहर एक झोपड़ी से कुछ महिलाएं बार-बार अंदर-बाहर हो रही हैं. उसने झोपड़ी के अंदर झांककर देखा और इस कृत्य का विरोध किया."
लोगों ने घेरकर 3 युवकों को दबोचा
विकास शर्मा ने बताया "झोपड़ी के अंदर कुछ महिलाएं जमीन पर लेटी हुई थीं. दो युवक मशीन की सहायता से भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहे थे. विकास ने इसका वीडियो बनाकर अपने दोस्त को कॉल किया तो आरोपी झोपड़ी फाड़कर भाग गए. इसके बाद वैन चालक महिलाओ को बैठाकर मुरैना की तरफ ले गया.
मुरैना गांव के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर वैन से महिलाओं को उतारते समय उन्होंने चालक को दबोच लिया. वे वैन के साथ आरोपी चालक को पकड़कर सिविल लाइन थाने ले गए. यहां पुलिस ने पीसीपीएनडीटी टीम को बुलाकर नामजाद आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज 3 को गिरफ्तार कर लिया.
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गिरोह का सरगना बेहद शातिर
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव के अनुसार "आरोपी संजय पचौरी भ्रूण लिंग परीक्षण का सरगना है. वह पहले बिलगांव सीएम राइज स्कूल में चपरासी था. उसके काले कारनामो की वजह से विभाग ने उसे नौकरी से निकाल दिया था. उसके खिलाफ ढाई साल में 3 मामले दर्ज किए गए हैं. उसका नेटवर्क शहर से लेकर गांवों तक फैला है."
वैन चालक राकेश प्रजापति ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया "संजय 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको देता था. इसके एवज के वह मुरैना गांव से महिलाओं को वैन में बैठाकर हड़बांसी ले जाता था. यहां पर संजय व विक्रम भ्रूण लिंग परीक्षण करते थे." एएसपी मुरैना सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर ने बताया " अभी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है."