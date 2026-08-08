ETV Bharat / state

त्योहारी पकवान में मिला जहर करेगा बीमार, यूपी राजस्थान तक फैला मध्य प्रदेश का मिलावटी सिंडिकेट

इसी माह इंदौर में भी मिलावटखोरों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की गई. गोवर्धन घी के डिपो पर छापा. करीब 25,000 लीटर स्टॉक की बिक्री और सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी गई. यहां लिए गए सैंपल संदिग्ध मिले. इसी माह भोपाल में भी धौलपुर फ्रेश और गोवर्धन का संदिग्ध घी जब्त किया गया. श्री राम डिस्ट्रीब्यूटर्स' के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की. यहां से 20 क्विंटल से अधिक देसी घी का स्टॉक जब्त किया गया. इसी माह उज्जैन में कम कीमत वाले 'मिल्क क्रीम' घी की जब्ती की गई. करीब 1,400 लीटर संदिग्ध देसी घी बरामद हुआ.

इसी साल मार्च व अप्रैल में मध्य प्रदेश में इंटरनेशल सिंडिकेट को लेकर सख्त कार्रवाई हुई. मध्य प्रदेश के इतिहास में मिलावटखोरी का सबसे बड़ा और पहला मामला है, जिसमें ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सीधे एक्शन लिया. जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर किशन मोदी व सीईओ सुनील त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया. इस कंपनी पर ₹20.59 करोड़ के घोटाले का आरोप है. आरोप है कि दूध के असली फैट की जगह पाम ऑयल और खतरनाक केमिकल्स मिलाकर नकली पनीर, चीज और दूध के प्रॉडक्ट बनाया गया.

इसी साल फरवरी में मुरैना में मिठाइयों में मिलावट करने पर 23 लोगों पर लगाया 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोका गया. जांच में दूध, मावा, पनीर, मिल्क केक, वनस्पति घी, पाम ऑयल, रिफाइंड तेल, डिटर्जेंट युक्त घोल और अन्य रसायन अमानक पाए गए. मिलावटी मिठाई और मावा विक्रेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. मुरैना व आसपास के जिलों में हर साल छापेमारी और कार्रवाई के बावजूद मिलावट का यह खेल बदस्तूर जारी है. हर साल भारी मात्रा में नकली मावा और नकली मिठाइयां जब्त की जाती हैं.

मिलावट के मामले में मावा व पनीर के केस सबसे ज्यादा आते हैं. इसके लिए मध्य प्रदेश में चंबल अंचल कुख्यात है. पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुरैना और आसपास के जिलों में नकली-मिलावटी मावा व पनीर सप्लाई किया जाता है. रक्षाबंधन, होली और दीपावली जैसे बड़े त्यौहारों पर मिलावटी माफिया ज्यादा सक्रिय होते हैं. मालवा में नकली मावा-पनीर की कई फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं. मध्य प्रदेश में नकली घी भी व्यापक स्तर पर बाजार में उतारा जा रहा है.

मुरैना : मध्य प्रदेश में मिलावट के आंकड़े साल-दर-साल बढ़ते जा रहे हैं. खासकर त्यौहारी मौसम में मिलावटी और नकली मावा और पनीर व्यापक स्तर पर बाजार में उतारा जाता है. ये हालत तब है जब मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई में सख्ती की जा रही है. देश में मध्य प्रदेश मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में तीसरे नंबर पर है.

मुरैना में फूड सेफ्टी टीम के ताबड़तोड़ छापे

मुरैना में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसा है. शुक्रवार को विशेष अभियान के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर घी के नमूने लिए गए. कार्रवाई के दौरान अलग-अलग ब्रांड का करीब 625 किलो घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 4 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है. यह कार्रवाई राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में पहले भेजे गए कुछ नमूनों के असुरक्षित पाए जाने के बाद की गई. मुरैना के मारकंडेश्वर बाजार स्थित महेशचंद्र प्रदीप कुमार के प्रतिष्ठान से धौलपुर फ्रेश ब्रांड के 450, 180 और 90 एमएल पैकिंग के नमूने लिए गए. मौके से अलग-अलग पैकिंग का कुल 625 किलो घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 4 लाख 12 हजार रुपये बताई गई है.

रिपोर्ट आने तक जब्त रहेगा घी

तेलीपाड़ा स्थित एसएम ट्रेडिंग कंपनी से उमंग ब्रांड घी का नमूना लिया गया. जीवाजीगंज स्थित महाकाल इंटरप्राइजेज से गोवर्धन गाय के घी का नमूना लेने के साथ 500 एमएल के 18 पैकेट जब्त किए गए. जौरा के अस्पताल रोड स्थित जगदीश किराना स्टोर पर भी टीम पहुंची, जहां धौलपुर फ्रेश घी के नमूने लिए गए और 180 एमएल के 44 तथा 450 एमएल के 6 पैकेट जब्त किए गए. खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार भोपाल प्रयोगशाला में जांच के दौरान द्वारकेश, शगुन, गोवर्धन, दानेदार, भूमि, धौलपुर फ्रेश, वास्तु और गोपी श्री ब्रांड के घी के नमूने असुरक्षित पाए गए हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने बताया "शहर में अलग-अलग स्थानों पर घी के सैंपल लिए गए हैं. इन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया है. रिपोर्ट आने तक घी को जब्त रखा गया है."

मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई बड़ी कार्रवाई

फरवरी 2026 : मुजफ्फरनगर से रतलाम में सप्लाई गाय का देसी शुद्ध संदिग्ध. 1600 लीटर घी जब्त.

मुजफ्फरनगर से रतलाम में सप्लाई गाय का देसी शुद्ध संदिग्ध. 1600 लीटर घी जब्त. फरवरी 2026 : मुरैना में मिठाइयों में मिलावट करने पर 23 लोगों पर लगाया 1 करोड़ जुर्माना.

मुरैना में मिठाइयों में मिलावट करने पर 23 लोगों पर लगाया 1 करोड़ जुर्माना. अप्रैल 2026 : मिलावट के मामले में ED ने जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के किशन मोदी और सीईओ सुनील त्रिपाठी को गिरफ्तार किया.

मिलावट के मामले में ED ने जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के किशन मोदी और सीईओ सुनील त्रिपाठी को गिरफ्तार किया. अगस्त 2026 : इंदौर में 'गोवर्धन घी' संदिग्ध मिलने पर पूरे स्टॉक पर रोक, करीब 25,000 लीटर स्टॉक की बिक्री और सप्लाई पर तत्काल रोक.

इंदौर में 'गोवर्धन घी' संदिग्ध मिलने पर पूरे स्टॉक पर रोक, करीब 25,000 लीटर स्टॉक की बिक्री और सप्लाई पर तत्काल रोक. अगस्त 2026 : उज्जैन में कम कीमत वाले 'मिल्क क्रीम' घी की जब्ती, 1,400 लीटर संदिग्ध देसी घी बरामद.

मिलावट की शिकायत कहां और कैसे करें

अगर आपको खाद्य सामग्री में मिलवाट की शिकायत करना है तो FSSAI के राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-2100 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल FSSAI Food Safety Connect पर भी शिकायत कर सकते हैं. अगर आप मेल करना चाहते हैं तो tollfree@fssai.gov.in पर करें. व्हाट्सएप नंबर: +91 98686 86868 पर भी शिकायत कर सकते हैं.

कैसे करें नकली और असली मावे में फर्क

असली मावा, दूध से बना होता है. इसे सूंघने पर इसमें दूध की गंध आती है. लेकिन वहीं अगर मावा मिलावटी या नकली होगा तो इसमें दूध की महक नहीं आएगी. इसके अलावा रगड़ने से भी शुद्धता का पता चलता है. असली मावा रगड़ने पर घी छोड़ने लगता है, जबकि नकली मावा से केमिकल की महक आने लगती है. दूध से बना असली मावा खाकर भी पहचाना जा सकता है.

थोड़ा से मावा अगर मुंह में रखेंगे तो असली मावा मुंह के अंदर चिपकेगा नहीं. इसका स्वाद भी कच्चे दूध के जैसा आता है. लेकिन मावा नकली या मिलावटी होगा तो ये मुंह में चिपकने लगेगा. मावा का रंग देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये असली है या नकली. क्योंकि असली मावा डार्क ब्राउन कलर का होता है. अगर मावे में ज्यादा सफेद कलर दिख रहा है तो ये नकली हो सकता है. अगर मावे का कलर पीला है तो भी ये मिलावटी होने के संकेत हैं.