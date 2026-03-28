बाड़े में घुसे खूंखार जंगली जानवरों ने कुछ ही मिनटों में 36 भेड़ों की गर्दन मरोड़ मार डाला
मुरैना के चैरा गांव में जंगली जानवरों से ग्रामीणों में दहशत है. रात में भेड़ों के बाड़े में खूंखार जानवरों ने कत्लेआम मचाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 7:42 PM IST
मुरैना : जौरा तहसील के छैरा गांव में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात जंगली जानवरों ने खिरकाई में घुसकर भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया. कुछ ही मिनटों में 36 भेड़ों को मार डाला, जिससे पशुपालकों में हड़कंप मच गया. गांव में जंगली जानवरों के हमले से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. शोर सुनकर ग्रामीण लाठियां लेकर मौके पर पहुंचे और किसी तरह जंगली जानवरों को भगाया.
वन विभाग ने मुआवजे की कार्रवाई शुरू की
सुबह होते ही गांव में जैसे ही इसकी खबर फैली तो ग्रामीणों में दहशत छा गई. सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर पशुपालकों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की. विनोद खटीक, रानी खटीक, सुनील खटीक, विशाल खटीक और पूनम खटीक खेती के साथ पशुपालन कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं. उनके पास 500 से 1000 तक भेड़ें हैं, जिन्हें वे रोज की तरह घर के पीछे बनी खिरकाई में सुरक्षित रखते हैं.
ग्रामीणों ने जंगली जानवरों को खदेड़ा
शुक्रवार रात भी सब सामान्य था, लेकिन देर रात अचानक भेड़ों की चीख-पुकार ने सबको जगा दिया. जब पशुपालक मौके पर पहुंचे तो देखा कि खूंखार जंगली जानवरों का झुंड खिरकाई के अंदर घुसकर भेड़ों का शिकार कर रहा है. ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए लाठियां उठाईं और जानवरों को खदेड़ा, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था. अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था. 36 भेड़ें मृत पड़ी थीं, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल होकर तड़प रही थीं.
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वन विभाग देगा पशुपालकों को मुआवजा
वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पशु चिकित्सकों ने मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम किया. हमलावर जानवरों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, जिससे गांव में भय का माहौल बना हुआ है और पशुपालक सहमे हुए हैं. ADM अश्वनी रावत ने बताया "छैरा गांव में किसी जंगली जानवर के हमले में भेड़ों की मौत हुई हैं. वन विभाग द्वारा पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जायेगा. किसान सतर्क रहें, अपने मवेशियों को सुरक्षित रखें."