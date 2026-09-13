चंबल नदी ने छीनीं परिवार की खुशियां, दर्शन को आये पिता-पुत्र मंदिर की चौखट तक न पहुंचे
मुरैना में बाबू महाराज के दर्शन को ग्वालियर से आये पिता-पुत्र, चंबल नदी में डूबने से मौत, बेटे की तलाश में SDRF. रिपोर्ट ओपी गोले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 7:09 PM IST
मुरैना: मुरैना जिले के चिन्नौनी थाना क्षेत्र की झुण्डपुरा चौकी के अंतर्गत करजोनी मचैला घाट पर रविवार दोपहर चंबल नदी ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. ग्वालियर से प्राचीन बाबू महाराज मंदिर में दर्शन करने आए पिता-पुत्र नदी में स्नान करते समय अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. डूबने वालों की पहचान ग्वालियर के बिरला नगर चंदनपुरा निवासी देवेंद्र सिंकरवार और उनके बेटे वंशू सिंकरवार के रूप में हुई है. करीब चार घंटे की तलाश के बाद पिता देवेंद्र का शव तो बरामद कर लिया गया, लेकिन मासूम बेटे वंशू की तलाश अब भी जारी है.
चंबल नदी में स्नान के दौरान पिता पुत्र की मौत
ग्वालियर के बिरला नगर चन्दनपुरा निवासी 46 वर्षीय देवेंद्र सिकरवार अपने 15 वर्षीय बेटे वंशू और पत्नी के साथ बाबू महाराज के दर्शन करने पहुंचे थे. परिवार मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लेने आया था, लेकिन दर्शन से पहले ही चंबल नदी ने पिता-पुत्र को अपनी तेज धार में खींच लिया. बताया गया कि देवेंद्र और उनका बेटा वंशू मचैला घाट पर चंबल नदी में स्नान कर रहे थे. इसी दौरान दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गए. काफी देर तक दोनों के बाहर नहीं आने पर पत्नी ने आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी. लोगों ने नदी में उनकी तलाश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई.
15 वर्षीय पुत्र की तलाश जारी
सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और चंबल में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. जवानों ने नदी के गहरे पानी और तेज बहाव के बीच पिता-पुत्र की तलाश शुरू की. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने देवेंद्र सिकरवार के शव को पानी से बाहर निकाल लिया. पिता का शव मिलने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन 15 वर्षीय वंशू का अभी कोई सुराग नहीं मिल सका है. SDRF की टीम लगातार चंबल नदी में उसकी अभी भी तलाश कर रही है. बाबू महाराज के दर्शन की उम्मीद लेकर आए परिवार के लिए यह हादसा बेहद दर्दनाक बन गया.
इस मामले में कैलारस एसडीओपी उमेश मिश्रा ने बताया कि "दोपहर के समय मचैला घाट पर नहाते समय ग्वालियर से आये पिता-पुत्र चंबल नदी में डूब गए. एसडीआरएफ की टीम ने करीब 4 घंटे बाद देवेंद्र सिंकरवार का शव पानी से बाहर निकाल लिया है. उनके 15 वर्षीय बेटे वंशू की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. दोनों पिता-पुत्र बाबू महाराज के दर्शन के लिए मेले में आए थे."
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बाबू महाराज मेले में पहुंचे हजारों श्रद्धालु
मुरैना में करजोनी के मचैला घाट के पास चंबल नदी किनारे प्राचीन बाबू महाराज का मंदिर स्थित है. भादों महीने की दूज के अवसर पर यहां हर वर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है. मेले में मुरैना के अलावा ग्वालियर, श्योपुर, राजस्थान धौलपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. रविवार को मेले में करीब 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान था. इसी बीच चंबल नदी में पिता-पुत्र के डूबने की घटना से मौके पर हड़कंप मच गया.