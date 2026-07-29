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मुरैना में न्याय के लिए दंडवत करते जनसुनवाई में पुहंचा किसान, जमीन नामंतरण में धोखाधड़ी का आरोप

मुरैना में किसान जमीन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण नहीं होने से परेशान, जनसुनवाई में दंडवत करते पहुंचा, धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग.

MORENA FARMER DANDAVAT JANSUNWAI
दंडवत करते जनसुनवाई में पुहंचा किसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 4:16 PM IST

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मुरैना: लेपा गांव का एक किसान मंगलवार को हाथ में आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में दंडवत करते हुए पहुंचा. किसान ने जिला पंचायत सीईओ के पैर पकड़कर कार्रवाई की गुहार लगाई. उसका आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद भी नामांतरण नहीं किया गया और पटवारी से सांठगांठ कर खसरे में दूसरे लोगों के नाम चढ़ा दिए गए. बार-बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होने से वह परेशान है. वहीं, जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ ने किसान के मामले को गंभीरता से लेते हुए न्याय का भरोसा दिलाया है.

दंडवत करते हुए पहुंचा जनसुनवाई

मुरैना में जमीन रजिस्ट्री होने के बाद नामंतरण नहीं होने से परेशान किसान अरुण तोमर ने जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है. अपनी मांग की ओर अधिकारियों को ध्यानकार्षण कराने किसान ने अनोखा तरीका अपनाया. वह आवेदन लेकर दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचा.

जमीन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण नहीं होने से किसान हुआ परेशान (ETV Bharat)

14 बिस्वा जमीन कराया था रजिस्ट्री

पीड़ित किसान अरुण तोमर दंडवत ने बताया कि "द्रोपती बेवा रामस्वरूप से 14 बिस्वा जमीन खरीदकर रजिस्ट्री कराई थी. रजिस्ट्री के बाद जब नामांतरण कराने तहसील कार्यालय पहुंचा, तो उसे पता चला कि सबंधित खसरे में द्रोपती के साथ अनुराधा पत्नी मुकेश, होतम पुत्र माहदेव तोमर, सुमन, रेनू, कुलदीप पुत्र मुकेश और आभा देवी पत्नी मुकेश जाटव के नाम भी दर्ज मिले."

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जमीन नामांतरण में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग (ETV Bharat)

धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग

पीड़ित किसान अरुण का आरोप है कि रजिस्ट्री के बाद आरोपियों ने पटवारी से मिलकर गलत तरीके से खसरे में अपने नाम दर्ज करा लिए. इस मामले में उन्होंने कई बार जनसुनवाई में आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. पीड़ित किसान ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की.

एसडीएम को जांच के आदेश मिले

जनसुनवाई में पहुंचे जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव ने कहा, "मामले को गंभीरता से लेते हुए अम्बाह एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं. यदि इसमें पटवारी की गलती पाई जाएगी, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी."

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