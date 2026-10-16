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मुरैना में खंडहर में नकली खाद की फैक्ट्री, मध्य प्रदेश के साथ ही यूपी और राजस्थान में सप्लाई

मुरैना में खंडहर में नकली खाद की फैक्ट्री ( ETV BHARAT )

मुरैना : मुरैना में नकली खाद के काले कारोबार का ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने किसानों से लेकर पुलिस तक को चौंका दिया है. नकली खाद गिरोह ने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक जाल फैला रखा था. पुलिस ने बुधवार को स्टेशन रोड थाना पुलिस ने जेवरा खेरा गांव के पास प्लाटिंग वाले परिसर में बने खंडहरनुमा दो कमरों के मकान पर छापा मारा. यहां से 500 बोरी नकली खाद, 200 खाली बोरियां और पैकिंग मशीन जब्त हुई. कृषि विभाग के SDO के प्रतिवेदन पर पुलिस ने 24 घंटे बाद कुल 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

मौके से 9 मजदूर भी पकड़े