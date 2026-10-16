मुरैना में खंडहर में नकली खाद की फैक्ट्री, मध्य प्रदेश के साथ ही यूपी और राजस्थान में सप्लाई
मुरैना में नकली खाद के अंतरराज्यीय रैकेट का खुलासा. मकान मालिक और मजदूरों सहित 11 लोगों पर एफआईआर. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:47 PM IST
मुरैना : मुरैना में नकली खाद के काले कारोबार का ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने किसानों से लेकर पुलिस तक को चौंका दिया है. नकली खाद गिरोह ने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक जाल फैला रखा था. पुलिस ने बुधवार को स्टेशन रोड थाना पुलिस ने जेवरा खेरा गांव के पास प्लाटिंग वाले परिसर में बने खंडहरनुमा दो कमरों के मकान पर छापा मारा. यहां से 500 बोरी नकली खाद, 200 खाली बोरियां और पैकिंग मशीन जब्त हुई. कृषि विभाग के SDO के प्रतिवेदन पर पुलिस ने 24 घंटे बाद कुल 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.
मौके से 9 मजदूर भी पकड़े
पुलिस के अनुसार राजस्थान के धौलपुर निवासी सूरज शर्मा और रिंकू ने जेवरा खेरा गांव के हार में एक खंडहरनुमा मकान किराए पर लिया. यहां नकली DAP खाद की बोरियां तैयार कर अम्बाह-पोरसा के रास्ते उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक सप्लाई की जा रही थीं. इस गोरखधंधे में मकान उपलब्ध कराने वाला मालिक भी पुलिस कार्रवाई के दायरे में आ गया है. मौके से 9 मजदूर भी पकड़े गए. मजदूरों को बोरियां भरने और पैकिंग करने के बदले प्रतिदिन 800 रुपए दिए जाते थे.
कृषि विभाग ने केमिकलयुक्त खाद की पुष्टि की
स्टेशन रोड थाने के सब इंस्पेक्टर राममंत्र गुप्ता ने बताया "बुधवार को सूचना मिली थी कि जेवराखेड़ा गांव के पास एक खंडहरनुमा मकान में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है. पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो वहां नकली खाद तैयार करने का काम चल रहा था. पुलिस ने मौके से 9 लोगों को पकड़ा और तत्काल कृषि विभाग को सूचना दी. कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर खाद के नमूने लिए. कृषि अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में केमिकलयुक्त खाद तैयार किए जाने की बात कही है."
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इन 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर
थाना प्रभारी स्टेशन रोड दर्शन शुक्ला ने बताया "नकली DAP खाद मामले में इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. बंटी प्रजापति, राहुल सिंह तोमर, रामवीर जाटव, श्रीनिवास जाटव, सतीश जाटव, देवेन्द्र पिता कल्याण, गिर्राज जाटव, रामअवतार, लाखन सिंह जाटव , सूरज शर्मा, रिंकू. बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP07AE1174 में लगभग 60 बोरी DAP खाद लदी मिलीं. वाहन भी जब्त किया गया है. खाद की वास्तविक गुणवत्ता और प्रामाणिकता की पुष्टि प्रयोगशाला जांच के बाद होगी."