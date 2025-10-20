ETV Bharat / state

मुरैना की फैक्ट्री में धमाका, गैस पाइप लाइन फटने से लगी आग, झुलसे 3 लोग दिल्ली रेफर

मुरैना: नूराबाद औद्योगिक क्षेत्र में संचालित ग्रीन टच फैक्ट्री में अचानक गैस पाइप लाइन फटने से धमाका हो गया. इस हादसे में फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 3 मजदूर घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर से दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया गया है. घटना विगत 4 दिन पहले 16 अक्टूबर की बताई जा रही है. लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने पुलिस और जिला प्रशासन को हादसे की सूचना दिए बगैर ही घायलों को उपचार के लिए दिल्ली भेज दिया. घटना के 3 दिन बाद यानी रविवार को इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली.

मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र स्थित औद्योगिक क्षेत्र में जेएमडी ग्रीन टच नाम से फैक्ट्री संचालित है. इस फैक्ट्री में पुराने टायरों से तेल तथा कार्बन निकालने का काम चलता है. इस फैक्ट्री का संचालन बाड़ी धौलपुर निवासी राजकुमार गर्ग करते हैं. रोजाना की तरह विगत 16 अक्टूबर को भी फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गैस पाइप लाइन फट गई, जिससे उसमें आग लगने से तेज धमाका हो गया.

गैस पाइप लाईन फटने से लगी आग

उत्तर प्रदेश के रहने वाले तीनों घायल मजदूर

इस धमाके की चपेट में आने से 3 मजदूर आग की चपेट में आ गए और वे बुरी तरह झुलस गए. घायल तीनों मजदूर फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. जिसमें दुर्गेश उम्र 18 वर्ष, गोपी उम्र 20 वर्ष और अनुपम उम्र 20 वर्ष के नाम शामिल हैं. फैक्ट्री प्रबंधन ने इस हादसे की सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दिए बगैर ही घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर ले गए. ग्वालियर जेएएच अस्पताल से इनको गंभीर हालत में दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया.

दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज

जानकारी के अनुसार घायलों का इलाज दिल्ली एम्स अस्पताल में किया जा रहा है. ग्वालियर अस्पताल चौकी से इस घटना की सूचना आज नूराबाद पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस ने इस घटना से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया. इस मामले में नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी ने बताया कि "क्षेत्र की एक फैक्ट्री में 3 दिन पहले 16 अक्टूबर को हादसा हुआ था. ग्वालियर पुलिस से रविवार को इस हादसे की सूचना मिली है. मैंने इस घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है. इस हादसे की आधिकारिक सूचना आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."