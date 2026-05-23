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पूर्व फौजी के बेटे के सगाई समारोह में तांत्रिक की एंट्री! ज्वैलरी समेत एक करोड़ की चोरी

भाजपा बागचीनी मंडल के उपाध्यक्ष उमेश सिकरवार के भाई और रिटायर्ड फौजी विष्णु सिंह सिकरवार के घर 21 मई को बड़े बेटे राघवेन्द्र सिंह की सगाई कार्यक्रम था. भिंड जिले के बारांकलां और अंबाह के गोले की गढ़ी गांव से दो अलग-अलग पार्टियां उनके घर पहुंचीं. दोनों पार्टियां अपने परिचित लोगों को लेकर पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि सगाई समारोह के दौरान सभी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दी गई, जिसके बाद कई लोग अचेत हो गए. इस दौरान एक कथित तांत्रिक और कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली. इससे उन पर शक गहरा गया.

मुरैना : चंबल के मुरैना से चोरी की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया. देवगढ़ थाना क्षेत्र के नंदपुरा गांव में पूर्व फौजी के परिवार में सगाई समारोह के दौरान दिनदहाड़े चोरी की बड़ी घटना हुई. पीड़ित परिवार के अनुसार करीब 50 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी, 2.15 लाख नकद, लाइसेंसी बंदूक और कारतूस समेत लगभग एक करोड़ की चोरी हुई है. पुलिस ने आधा दर्जन संदेहियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

जब दोपहर बाद सभी मेहमान जा चुके थे तो पता चला कि 50 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी, 2 लाख 15 हजार रुपये नकद, 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक और 50 जिंदा कारतूस गायब हैं. परिवार ने इसकी जानकारी देवगढ़ थाने को दी. 21 मई को देर रात पुलिस ने बागचीनी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया. उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस जांच कर रही है यह चोरी है या इसके पीछे किसी सुनियोजित साजिश और तंत्र-मंत्र का कोई एंगल भी है.

सगाई समारोह से 50 तोला सोना के गहने गायब (ETV BHARAT)

कथित तांत्रिक पर सम्मोहन करने का आरोप

रिटायर्ड फौजी विष्णु सिंह सिकरवार ने बताया "सगाई समारोह के दौरान दोपहर में सभी लोग रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे थे, तभी साथ आए एक साधु ने तंत्र विद्या के जरिए लोगों को सम्मोहित कर दिया. इसके बाद सभी कुछ समय के लिए एक कमरे में बैठे रह गए और इसी दौरान अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया." पीड़ित परिवार का कहना है कि सम्मोहन के कारण किसी को कुछ पता नहीं चला. परिवार के अनुसार रिश्ता लेकर आए लोग कमरे में मौजूद थे.

पीड़ित फौजी के दोनों बेटे भी सेना में सेवारत

पीड़ित परिजनों का कहना है "कथित साधु ने दहलीज पर बैठकर तांत्रिक क्रिया की थी. बाद में जेवरात, नकदी और बंदूक गायब मिली." विष्णु सिंह सिकरवार के परिवार में दो पुत्र राघवेन्द्र और रामानुज के अलावा दो बेटियां हैं. उनकी पत्नी का निधन हो चुका है. आर्मी में सेवारत उनके पुत्रों की अभी शादी नहीं हुई है. बड़े बेटे का सगाई समारोह था. दोनों पुत्रियां विवाहित हैं. दोनों बेटियों के जेवरात घर में रखे हुए थे. डीएसपी हेडक्वार्टर विजय भदोरिया ने बताया "मामले की गहन जांच की जा रही है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है."