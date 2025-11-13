ETV Bharat / state

मुरैना कलेक्टर का इशारा पाते ही शहर में गरजा बुलडोजर, दुकानदारों में अफरातफरी

इसे पॉलिटेक्निक कॉलेज ओर सुभाष नगर स्थित पानी टंकी के पास शिफ्ट किया गया. इसके बाद अमला राम नगर तिराहे की ओर बढ़ा तो वहीं सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल रखने पर मकान मालिक ₹25 हजार का जुर्माना ठोका.

नगर निगम की कार्रवाई से दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग टूट-फूट के डर से अपने टीनशेड और सामान खुद ही हटाने लगे. यह कार्रवाई तहसीलदार सीताराम वर्मा और नगर निगम अधिकारी फरमान खान के नेतृत्व में शुरू हुई. टीम ने सबसे पहले सड़क पर लगने वाली अवैध सब्जी मंडी को हटाया.

मुरैना : शहर को सुंदर बनाने के लिए कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ से मिले आदेश के बाद नगर निगम का अमला बुलडोजर लेकर निकल पड़ा. सबसे पहले टीम फाटक बाहर क्षेत्र में पहुंची. यहां पर तहसीलदार के साथ पहुंचे नगर निगम अमले ने सड़क किनारे दोनों तरफ किए गए अस्थाई अतिक्रमण हटाए. इससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया. नगर निगम अधिकारियों ने एक मकान मालिक पर जुर्माना भी ठोका.

कार्रवाई के दौरान लोहे की छड़ गिरने से तहसीलदार सीताराम वर्मा घायल हो गए. उनके सिर में चोट आई. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया. अतिक्रमण हटाने का काम शाम तक चला. नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे ने बताया "सड़क किनारे हाथ ठेले लगाने वाले, दुकानों के आगे टीनशेड बनाकर सामान बेचने वाले और अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है."

"सभी अतिक्रमण को लाल निशान लगाकर चिह्नित किया जा रहा है. कोई भी व्यापारी या मकान मालिक दोबारा अतिक्रमण करता पाया गया तो उसका सामान जब्त किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा."

एसडीएम ने कार्रवाई का लिया जायजा

तहसीलदार के घायल होने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कुछ देर के लिए थमी. इसके बाद नगर निगम आयुक्त सतेंद्र धाकरे और एसडीएम भूपेंद्र कुशवाहा मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे हटवाए. कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है. कलेक्टर ने इस बारे में बैठक की थी. इसमें शहर के समाजसेवी भी मौजूद थे. कलेक्टर ने नगर निगम अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि उनको हर हाल में साफ और स्वच्छ शहर चाहिए.

शिवपुरी के पटेसरा में खेल मैदान से अवैध कब्जे हटवाए

शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत पटेसरा में एसडीएम ने स्वयं खड़े होकर सरकारी खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करवाया. अवैध निर्माण पर जेसीबी चलवाई. पिछोर एसडीएम ममता शाक्य के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं पंचायत अमले की संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई की.

पटसेरा में मनरेगा योजना से खेल मैदान 05 बीघा भूमि पर बना है. यहां पर धर्मवीर पुत्र मन्नूलाल पाल ने अस्थाई टपरा डालकर तार फेंसिंग कर अतिक्रमण कर रखा था. मुकेश पाल द्वारा इस संबंध में ग्राम पंचायत तथा एसडीएम कार्यालय को शिकायत की गई थी.