ETV Bharat / state

मुरैना कलेक्टर का इशारा पाते ही शहर में गरजा बुलडोजर, दुकानदारों में अफरातफरी

मुरैना शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज. दुकानों के आगे अवैध कब्जे हटाए. इस दौरान तहसीलदार घायल.

shivpuri bulldozer action
मुरैना में दुकानों के आगे का अतिक्रमण हटाया (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना : शहर को सुंदर बनाने के लिए कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ से मिले आदेश के बाद नगर निगम का अमला बुलडोजर लेकर निकल पड़ा. सबसे पहले टीम फाटक बाहर क्षेत्र में पहुंची. यहां पर तहसीलदार के साथ पहुंचे नगर निगम अमले ने सड़क किनारे दोनों तरफ किए गए अस्थाई अतिक्रमण हटाए. इससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया. नगर निगम अधिकारियों ने एक मकान मालिक पर जुर्माना भी ठोका.

दुकानदारों ने खुद हटाए अवैध कब्जे

नगर निगम की कार्रवाई से दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग टूट-फूट के डर से अपने टीनशेड और सामान खुद ही हटाने लगे. यह कार्रवाई तहसीलदार सीताराम वर्मा और नगर निगम अधिकारी फरमान खान के नेतृत्व में शुरू हुई. टीम ने सबसे पहले सड़क पर लगने वाली अवैध सब्जी मंडी को हटाया.

मुरैना कलेक्टर का इशारा पाते ही गरजा बुलडोजर (ETV BHARAT)

इसे पॉलिटेक्निक कॉलेज ओर सुभाष नगर स्थित पानी टंकी के पास शिफ्ट किया गया. इसके बाद अमला राम नगर तिराहे की ओर बढ़ा तो वहीं सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल रखने पर मकान मालिक ₹25 हजार का जुर्माना ठोका.

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार घायल

कार्रवाई के दौरान लोहे की छड़ गिरने से तहसीलदार सीताराम वर्मा घायल हो गए. उनके सिर में चोट आई. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया. अतिक्रमण हटाने का काम शाम तक चला. नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे ने बताया "सड़क किनारे हाथ ठेले लगाने वाले, दुकानों के आगे टीनशेड बनाकर सामान बेचने वाले और अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है."

Morena bulldozer action
दुकानदारों ने खुद हटाए अवैध कब्जे (ETV BHARAT)

"सभी अतिक्रमण को लाल निशान लगाकर चिह्नित किया जा रहा है. कोई भी व्यापारी या मकान मालिक दोबारा अतिक्रमण करता पाया गया तो उसका सामान जब्त किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा."

एसडीएम ने कार्रवाई का लिया जायजा

तहसीलदार के घायल होने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कुछ देर के लिए थमी. इसके बाद नगर निगम आयुक्त सतेंद्र धाकरे और एसडीएम भूपेंद्र कुशवाहा मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे हटवाए. कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है. कलेक्टर ने इस बारे में बैठक की थी. इसमें शहर के समाजसेवी भी मौजूद थे. कलेक्टर ने नगर निगम अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि उनको हर हाल में साफ और स्वच्छ शहर चाहिए.

Morena bulldozer action
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार घायल (ETV BHARAT)

शिवपुरी के पटेसरा में खेल मैदान से अवैध कब्जे हटवाए

शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत पटेसरा में एसडीएम ने स्वयं खड़े होकर सरकारी खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करवाया. अवैध निर्माण पर जेसीबी चलवाई. पिछोर एसडीएम ममता शाक्य के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं पंचायत अमले की संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई की.

shivpuri bulldozer action
शिवपुरी के पटेसरा में खेल मैदान से अवैध कब्जे हटवाए (ETV BHARAT)

पटसेरा में मनरेगा योजना से खेल मैदान 05 बीघा भूमि पर बना है. यहां पर धर्मवीर पुत्र मन्नूलाल पाल ने अस्थाई टपरा डालकर तार फेंसिंग कर अतिक्रमण कर रखा था. मुकेश पाल द्वारा इस संबंध में ग्राम पंचायत तथा एसडीएम कार्यालय को शिकायत की गई थी.

TAGGED:

MORENA ENCROACHMENT
MORENA NAGAR NIGAM BULLDOZER
MORENA TEHSILDAR INJURED
MORENA NEWS
MORENA BULLDOZER ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ब्लैक फंगस ने छीना 52 लोगों का जबड़ा, एम्स के डॉक्टरों की 3डी प्रिंटिंग तकनीक से लौटी मुस्कान

पन्ना का पांडव फॉल बना टूरिस्टों का पसंदीदा प्लेस, वनवास के दौरान आए थे यहां पांडव

मध्य प्रदेश सिविल जज का रिजल्ट जारी, इंदौर की भामिनी राठी बनीं टॉपर, देखें लिस्ट

रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मदर ऑफ नौरादेही बाघिन राधा 3 शावकों के साथ सैर पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.