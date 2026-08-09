ETV Bharat / state

65 हजार की सैलरी वाले सरकारी हेडमास्टर का कारनामा, 4500 में किराये की मैडम रख काट रहे मौज

दरअसल, जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया शनिवार को कैलारस तहसील क्षेत्र के भगतपुरा माली, बाजना और पोखर का पुरा स्थित शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे. पोखर का पुरा स्कूल में पहुंचते ही उन्हें वहां कुल 16 बच्चे मौजूद मिले, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाला सरकारी शिक्षक नजर नहीं आया. कक्षा में बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी प्राइवेट शिक्षिका प्रीति रावत संभाल रही थी. जबकि स्कूल के हेडमास्टर अमरलाल रावत गायब मिले.

मुरैना: मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से शिक्षा में अव्यवस्थाओं को लेकर तमाम मामले सामने आते हैं, लेकिन मुरैना से जो मामला सामने आया है, वह हैरान करने वाला है. ऐसा आरोप है कि 65 हजार रुपए की सैलरी पाने वाले हेडमास्टर खुद बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि 4500 रुपए में एक प्राइवेट टीचर को रखा है, जो स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा रही है, यानि की सरकारी स्कूल में शिक्षक की जगह अब किराए की शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही. इसका खुलासा जिला शिक्षा अधिकारी के औचक निरीक्षण में हुआ. डीईओ ने हेडमास्टर के इस कारनामे की जानकारी कलेक्टर को दी है.

डीईओ ने जब शिक्षिका से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह स्कूल में 4500 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर पढ़ाने आती है. शिक्षिका प्रीति ने बताया कि, हेडमास्टर ने करीब एक महीने पहले ही उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा था. उसने यह भी बताया कि हेडमास्टर एक दिन पहले स्कूल आए थे, हाजिरी लगाई और इसके बाद चले गए. पूछताछ में प्राइवेट शिक्षिका ने यह दावा भी किया कि हेडमास्टर नियमित रूप से स्कूल में पढ़ाने नहीं आते. इतना ही नहीं, उसके अनुसार उससे पहले भी प्राइवेट शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए आते रहे हैं."

जिला शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर को जारी किया नोटिस

जांच में अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो बड़ा सवाल यही है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई आखिर कितने समय से प्राइवेट शिक्षकों के भरोसे चल रही थी. मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया ने हेडमास्टर अमरलाल रावत को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है. अब जांच के बाद ही साफ होगा कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट शिक्षिका रखने और हेडमास्टर की गैरहाजिरी के पीछे की पूरी कहानी क्या है.

प्राइवेट टीचर रखना सरकारी नियमों के खिलाफ

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इन्दोलिया ने बताया कि "कैलारस क्षेत्र में निरिक्षण के दौरान एक स्कूल में प्राइवेट शिक्षिका बच्चों को पढ़ाते हुए मिली. शासकीय स्कूल में प्राइवेट टीचर को रखकर बच्चों को पढ़वाना सरकारी नियमों के खिलाफ है. मामले की रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है. अधिकारी के मुताबिक, हेडमास्टर के जवाब के बाद उनके खिलाफ निलंबन व बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है."