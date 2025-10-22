ETV Bharat / state

मुरैना के दाऊजी मंदिर में सजा भगवान द्वारिकाधीश का दरबार, पुराने विवाद चुटकी में सुलझेंगे

दीपावली के बाद पड़वा के दिन से मुरैना गांव के तालाब और मंदिर परिसर में रंग-बिरंगे स्टॉल, भव्य शोभा यात्रा और नागलीला का आकर्षक आयोजन होता है. मंदिर में भगवान की बाल लीलाओं का मंचन भक्तों को भावविभोर कर देती हैं. मुरैना गांव मुरैना जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर है. यहां स्थित दाऊजी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण की 785 वर्ष पुरानी प्रतिमा है, जिसके दर्शन करने श्रद्धालु कई जिलों से पहुंचते हैं.

मुरैना : मुरैना में बुधवार 22 अक्टूबर से दाऊजी मंदिर में भगवान द्वारिकाधीश की भव्य मेहमानी शुरू हो गई. भगवान द्वारिकाधीश साढ़े 3 दिन तक मेहमानी करेंगे. भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है. दूरदराज से आए लोग भक्ति, उल्लास और आनंद की इस अद्भुत अनुभूति का हिस्सा बन रहे हैं. खास बात ये है कि इस अवसर पर भक्तगण सालों साल से चले रहे विवाद को भगवान के सामने चुटकी बजाकर हल करवा लेते हैं.

दाऊजी मंदिर के महंत श्रीनिवास शर्मा ने बताया "मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण मुरैना गांव में गाय चराने आया करते थे. गोपराम स्वामी (दाऊजी) के अनुरोध पर प्रतिमा यहां स्थापित हुई. तभी से दीपावली के बाद पड़वा से साढ़े 3 दिन भगवान नाग के रूप में तालाब में दर्शन देते हैं. यह लीला साल दर साल चली आ रही है. इस भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण है तालाब में होने वाली नागलीला, जहां भक्त भगवान को नाग रूप में प्रकट होते हुए देखते हैं."

श्री कृष्ण व बलदाऊ की शोभायात्रा

मंदिर में बाल लीलाओं का मंचन किया जाता है, जो सभी उम्र के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. मेला की शुरुआत होती है शोभा यात्रा से, जिसमें बांसुरी की मधुर धुनों और फूलों की बरसात के बीच दो बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण और बलदाऊ के रूप में सजाकर रथ पर बैठाया जाता है. महंत के घर से मंदिर तक बैंडबाजे के साथ शोभायात्रा निकलती है, जो श्रद्धालुओं के दिलों को भावविभोर कर देती है.

भगवान को साक्षी मानकर विवादों का निपटारा

मंदिर प्रशासन के अनुसार, यह आयोजन केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मुरैना की सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने का भी अवसर है. भक्तजन इस पावन अवसर पर भगवान द्वारिकाधीश की लीलाओं में खोकर भक्ति और आनंद की अद्भुत अनुभूति करते हैं. खास बात ये है कि यहां भक्त आपसी विवादों को भगवान के सामने साझी मानकर आपस में निपटा लेते हैं.