द्वारकाधीश साढ़े 3 दिन की मेहमानी पर पहुंचे चंबल, द्वारका धाम में बंद हो गए पट
द्वारका धाम से मुरैना आए भगवान द्वारकाधीश, साढ़े तीन होगी जमकर खातिरदारी, ढोल-नगाड़ों और जयकारों के साथ भव्य स्वागत, पारंपरिक लीला मेले का शुभारंभ. ओम प्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 2:45 PM IST
मुरैना: मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में इन दिनों आस्था का उत्सव मनाया जा रहा है. जो अपनी अनूठी परंपरा के कारण देशभर का ध्यान खींचता है. मुरैना गांव के प्राचीन दाऊजी धाम में गुजरात के द्वारका मंदिर से भगवान द्वारिकाधीश साढ़े तीन दिन के मेहमान बनकर पधारे हैं. दीपावली की पड़वा पर नागलीला के साथ भगवान का आगमन हुआ. इसके बाद बैंड-बाजों, जयकारों और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. भगवान के मंदिर में विराजमान होते ही प्रदेश के इस प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन का पारंपरिक साढ़े तीन दिवसीय लीला मेला शुरू हो गया.
यह मेला महज उत्सव नहीं, बल्कि चंबल की सदियों पुरानी लोकआस्था, धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक है. यहां अगले साढ़े तीन दिन भक्ति, लीला और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.
दीवाली की पड़वा पर आस्था का अनूठा संगम
चंबल अंचल में दीपावली की पड़वा पर आस्था का ऐसा अनूठा दृश्य देखने को मिला, जिसकी परंपरा करीब आठ सदियों से निभाई जा रही है. गुजरात की द्वारिकापुरी से भगवान द्वारिकाधीश मंगलवार शाम साढ़े तीन दिन के मेहमान बनकर मुरैना गांव स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर पहुंच गए. उनके आगमन के साथ ही क्षेत्र के प्रसिद्ध पारंपरिक लीला मेले का शुभारंभ हो गया. भगवान के स्वागत के लिए दीपावली से ही मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था.
घोड़ा-बग्गी के साथ निकाली गई शोभायात्रा
मंगलवार शाम पूजा-अर्चना के बाद स्वामी परिवार के यहां से बाल स्वरूप में सजे भगवान को घोड़ा-बग्गी में विराजमान कर भव्य शोभायात्रा निकाली गई. ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और भजन-कीर्तन के बीच निकली यात्रा में श्रद्धालु नाचते-गाते मंदिर तक पहुंचे. मंदिर पहुंचने पर बाल स्वरूप में भगवान से श्रीकृष्ण की लीलाएं कराई गईं. अगले साढ़े तीन दिन मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन होंगे. मंदिर के महंत श्रीनिवास शर्मा के अनुसार "यहां भगवान श्रीकृष्ण की 785 वर्ष पुरानी प्रतिमा विराजमान है.
भगवान ने भक्त को दिया था साढ़े तीन दिन वापस आने का वचन
मान्यता है कि भगवान कभी इस गांव में गाय चराने आया करते थे. स्वामी परिवार के मुखिया गोपराम स्वामी उनके अनन्य भक्त थे और उन्हें दाऊ कहकर पुकारते थे. विदाई के समय गोपराम स्वामी की प्रार्थना पर भगवान ने वचन दिया कि प्रतिमा गांव में रहेगी, मंदिर उनके नाम से जाना जाएगा और वे हर वर्ष दीपावली की पड़वा से साढ़े तीन दिन यहां आएंगे. लोकमान्यता के अनुसार भगवान इस दौरान तालाब में नाग रूप में भी दर्शन देते हैं. इसी विश्वास से पड़वा से चतुर्थी की दोपहर तक बाल लीलाओं और पूजा की परंपरा निभाई जाती है. दूर-दराज के गांवों से भी भक्त परिवार सहित पहुंचते हैं.
बांसुरी की धुन बजाकर किया जाता है भगवान का आव्हान
मुरैना गांव में लीला मेले की परंपरा आस्था और अनूठी मान्यताओं से जुड़ी है. शोभायात्रा से पहले बांसुरी की मधुर धुन बजाकर भगवान का आव्हान किया जाता है. नवजात शिशु को अधिक समय तक इस स्वरूप में रखना संभव नहीं होने के कारण दो बालकों को श्रीकृष्ण और बलदाऊ के वेश में सजाकर प्रतीकात्मक रूप से भगवान का स्वरूप दिया जाता है. इसके बाद उनकी पूजा-अर्चना कर स्वामी परिवार के प्रमुख घरों में ले जाया जाता है, जहां आरती और भोग लगाया जाता है.
फिर दोनों बालस्वरूपों को रथ पर विराजमान कर स्वामी मोहल्ले से दाऊजी मंदिर तक शोभायात्रा निकाली जाती है. रास्ते में घर-घर श्रद्धालु उनकी पूजा और आरती करते हैं. मंदिर पहुंचने पर माखन चोरी, पूतना वध सहित भगवान की विभिन्न बाल लीलाओं का मंचन होता है. इस आयोजन में अंबाह, पोरसा, सबलगढ़, कैलारस, जौरा, ग्वालियर, श्योपुर, आगरा, राजस्थान और दिल्ली सहित दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं.
अनूठी परंपरा:नवजात बालक से शुरू होती हैं भगवान की बाल लीलाएं
दाऊजी मंदिर की लीला मेले की सबसे अनूठी परंपरा श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित करती है. मान्यता है कि भगवान के आशीर्वाद से पूर्णिमा से अमावस्या के बीच स्वामी परिवार में बालक का जन्म होता है और गाय बछड़े को जन्म देती है. इसी नवजात बालक के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का प्रतीकात्मक शुभारंभ कराया जाता है.
द्वारका धाम में साढ़े तीन दिन बंद रहेंगे पट
गुजरात के द्वारका धाम में साढ़े तीन दिन तक भगवान द्वारकाधीश के मंदिर के पट बंद रहेंगे और आरती भी नहीं होगी. मान्यता है कि इन दिनों भगवान द्वारकाधीश गुजरात से मुरैना गांव स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर में मेहमान बनकर आते हैं. इस दौरान भगवान का प्रवास मुरैना गांव में रहता है और उनकी पूजा-अर्चना यहीं की जाती है. दाऊजी मंदिर के महंत श्रीनिवास शर्मा के अनुसार, भगवान के मुरैना में विराजमान रहने के दौरान द्वारिका मंदिर में पट बंद रखने की परंपरा निभाई जाती है. साढ़े तीन दिन तक मुरैना गांव भक्ति और धार्मिक उल्लास से सराबोर रहता है.
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लीला मेला का शुभारंभ
कार्तिक मास में दीपावली पड़वा से मुरैना गांव में साढ़े तीन दिवसीय प्रसिद्ध लीला मेले की शुरुआत होती है. यह मेला धार्मिक आस्था, लोकसंस्कृति और परंपराओं का अनूठा संगम है. यहां बालस्वरूपों के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव मंचन किया जाता है. मेले में ग्रामीण किसानों की जरूरतों का सामान मिलने के साथ घुड़दौड़, लोकगीत गायन और वादन प्रतियोगिताएं आकर्षण बढ़ाती हैं. दाऊजी मंदिर के प्रति पूरे चंबल अंचल में गहरी श्रद्धा है. यही वजह है कि लोग यहां बच्चों के सगाई-संबंध भी तय करते हैं. मान्यता है कि यहां बने रिश्ते सुखमय दांपत्य जीवन का आधार बनते हैं.
आकर्षण का केंद्र घुड़दौड़
दाऊजी मंदिर पर आयोजित लीला मेले में घुड़दौड़ प्रमुख आकर्षण रहती है. इसमें चंबल संभाग के घुड़सवार अपने घोड़े और घोड़ियों के साथ हिस्सा लेकर रफ्तार और हुनर का प्रदर्शन करते हैं. रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों ग्रामीण उमड़ते हैं. प्रतियोगिता में विजेता घुड़सवार को नगर निगम की ओर से नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है. मेले की खासियत केवल खेल और मनोरंजन तक सीमित नहीं है, यहां विभिन्न समाजों की पंचायतें भी आयोजित होती हैं, जहां सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और आपसी सहमति से फैसले किए जाते हैं.