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द्वारकाधीश साढ़े 3 दिन की मेहमानी पर पहुंचे चंबल, द्वारका धाम में बंद हो गए पट

मुरैना में साढ़े 3 दिन की मेहमानी पर आए द्वारकाधीश ( ETV Bharat )

मुरैना: मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में इन दिनों आस्था का उत्सव मनाया जा रहा है. जो अपनी अनूठी परंपरा के कारण देशभर का ध्यान खींचता है. मुरैना गांव के प्राचीन दाऊजी धाम में गुजरात के द्वारका मंदिर से भगवान द्वारिकाधीश साढ़े तीन दिन के मेहमान बनकर पधारे हैं. दीपावली की पड़वा पर नागलीला के साथ भगवान का आगमन हुआ. इसके बाद बैंड-बाजों, जयकारों और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. भगवान के मंदिर में विराजमान होते ही प्रदेश के इस प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन का पारंपरिक साढ़े तीन दिवसीय लीला मेला शुरू हो गया.

यह मेला महज उत्सव नहीं, बल्कि चंबल की सदियों पुरानी लोकआस्था, धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक है. यहां अगले साढ़े तीन दिन भक्ति, लीला और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.