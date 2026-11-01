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मुरैना में आगरा से लाकर युवाओं की नसों में उतार रहे थे नशा, साढ़े 4 लाख के इंजेक्शन जब्त

मुरैना: चंबल अंचल में युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेलने का अवैध कारोबार तेजी से चिंता बढ़ा रहा है. नशे के इंजेक्शन युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं. शहर में कोतवाली पुलिस ने पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में छापेमारी कर 2856 नशीले इंजेक्शन जब्त किए और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन शहर में कैसे पहुंच रहे थे? इन्हीं इंजेक्शनों के सेवन से एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना भी सामने आ चुकी है.

शहर में नशे के अवैध कारोबार का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. नशे के इंजेक्शनों की सप्लाई करने वाले तीन आरोपियों ने पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए का मकान लेकर उसे नशे के इंजेक्शनों का गोदाम बना रखा था. आरोपी आगरा से नशे के इंजेक्शन खरीदकर मुरैना में सप्लाई करते थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4.50 लाख रुपये कीमत के 2856 इंजेक्शन बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक, "आरोपी मेडिकल स्टोर के अलावा सीधे युवाओं को भी नशे के इंजेक्शन बेच रहे थे. बताया गया है कि 100 रुपए कीमत का इंजेक्शन 300 से 400 रुपए तक में बेचा जा रहा था. इस तरह युवाओं की नशे की लत को कमाई का जरिया बनाया गया था."

पुलिस को पिछले कुछ दिनों पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नशीले इंजेक्शन बेचने की सूचना मिल रही थी. इसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने जाल बिछाया. पुलिस ने मुखबिर को ग्राहक बनाकर आरोपियों के पास भेजा. जैसे ही आरोपियों ने उसे इंजेक्शन दिया, सिविल ड्रेस में तैनात पुलिसकर्मियों ने तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मयंक गुप्ता, अनिल उर्फ बॉबी गुप्ता और ईशान वर्मा निवासी मुरैना के रूप में हुई है.

मुरैना अवैध इंजेक्शन के साथ आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

पांच कंपनियों के 2856 इंजेक्शन जब्त

पुलिस ने मौके से एक कंपनी के 1060, दूसरी कंपनी के 470, तीसरी कंपनी के 336, चौथी कंपनी के 330 और पांचवी कंपनी के 560 इंजेक्शन जब्त किए हैं. इनकी अनुमानित कीमत 4.50 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने तीनों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

कोतवाली टीआई अमित भदौरिया ने बताया कि "आरोपी बिना लाइसेंस के इंजेक्शनों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे. इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल कुछ युवक नशे की लत पूरी करने के साथ वर्कआउट क्षमता बढ़ाने के लिए भी करते हैं. पुलिस ने इंजेक्शन जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया गया है. पुलिस अब इस अवैध कारोबार के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और इंजेक्शनों की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने में जुटी है.

पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी (ETV Bharat)

पोरसा कस्बे में 24 जुलाई 2026 को 19 वर्षीय सर्वेश राठौर की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया था. घटना से पहले युवक द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ था. इसमे उसने नशे के इंजेक्शन की लत से परेशान होने और एक मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन मिलने के आरोप लगाए थे. युवक ने दावा किया था कि वह लाखों रुपये नशे पर खर्च कर चुका है और क्षेत्र के कई अन्य युवा भी इसकी चपेट में है. जिसके बाद नशे के इंजेक्शन के कारोबार का पुलिस को पता लगा और कार्रवाई जारी रखी.