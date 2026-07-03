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शरीर पर नहीं लगा कोई चीरा, मुरैना डॉक्टरों ने निकाल दी एनस में फंसी गिलास और गुटका पाउच

डॉक्टरों ने की दुर्लभ सर्जरी ( Getty Image )