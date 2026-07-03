शरीर पर नहीं लगा कोई चीरा, मुरैना डॉक्टरों ने निकाल दी एनस में फंसी गिलास और गुटका पाउच
मुरैना जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने किया दुर्लभ ऑपरेशन, बिना चीरा लगाए मरीज के एनस से निकाली गिलास और गुटके की थैली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 3:14 PM IST
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल के डॉक्टरों के पास एक एक ऐसा केस आया, जिसने उनके होश उड़ा दिए. मरीज ने डॉक्टरों को बताया कि उसके एनस में कोई चीज फंसी है. जिससे यूरिन पास के दौरान उसे बहुत परेशानी हो रही है. डॉक्टरों ने बिना चीर लगाए दुर्लभ सर्जरी की और मरीज के एनस में फंसे प्लास्टिक के गिलास और गुटका पाउच की थैली को बाहर निकाला. अभी मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है.
मरीज की कहानी पर डॉक्टरों नहीं भरोसा
डॉक्टरों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि मरीज के शरीर में यह गिलास और गुटका पाउच की थैली पहुंची कैसे, तो फिर जो उसने बताया उस पर डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ. मरीज राजू ने बताया कि "वह गलती से एक गिलास के ऊपर गिर गया था, जिसके कारण गिलास और गुटका की थैली उसके शरीर के अंदर चली गई." डॉक्टरों को मरीज की यह कहानी भरोसेमंद नहीं लग रही है. उन्हें आशंका है कि मामला कुछ और हो सकता है. लिहाजा उन्होंने जांच की मांग की है. जिला अस्पताल ने घटना की सूचना संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस को दे दी है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
मरीज के एनस में फंसी थी गिलास और गुटके की थैली
मुरैना जिला अस्पताल से जो खबर सामने आई है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है. यहां सर्जन डॉ. शरद शर्मा और उनकी विशेषज्ञ टीम ने एक ऐसे दुर्लभ और बेहद जोखिमभरे ऑपरेशन को सफल बनाया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. जौरा कस्बे क्षेत्र के निवासी 32 वर्षीय राजू आदिवासी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया. जांच में पता चला कि उसके मलद्वार (Anus) में प्लास्टिक का बड़ा गिलास और गुटके के पाउच से भरी थैली फंसी हुई थी. इसके कारण उसका पाचन तंत्र (Digestive System) और मूत्र मार्ग (Urinary Tract) लगभग पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका था.
बिना चीरा लगाए डॉक्टर ने किया ऑपरेशन
मरीज असहनीय दर्द से तड़प रहा था और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए मरीज को गुरुवार को भर्ती किया. सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बिना चीरा लगाए और बिना किसी बड़ी आंतरिक क्षति के दोनों वस्तुओं को सुरक्षित बाहर निकाला जाए. डॉक्टर शरद शर्मा और उनकी टीम ने अपने अनुभव, धैर्य और विशेषज्ञता का परिचय देते हुए मलद्वार के रास्ते ही गिलास और गुटखे की थैली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया.
मुरैना जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने की दुर्लभ सर्जरी
ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को राहत मिली, पेशाब (यूरिन) सामान्य रूप से शुरू हो गई और उसकी हालत तेजी से सुधरने लगी. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मरीज अब पूरी तरह खतरे से बाहर है. यह सफलता केवल एक दुर्लभ सर्जरी नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता का भी प्रमाण है. मुरैना जिला अस्पताल की यह उपलब्धि बताती है कि अनुभवी डॉक्टर, सही निर्णय और समय पर इलाज मिलने पर सरकारी अस्पताल भी निजी संस्थानों की तरह जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर सकते हैं.
डॉक्टर बोले-मामूली चूक मरीज की जिंदगी पर पड़ती भारी
इस केस को बारे में जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर शरद शर्मा बताते हैं कि "जब मरीज को अस्पताल लाया गया, तब उसकी हालत बेहद नाजुक थी. समय गंवाना जानलेवा साबित हो सकता था, इसलिए उसे तत्काल ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया. सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यदि ऑपरेशन के दौरान मामूली सी भी चूक होती, तो अंदरूनी नसें फट सकती थी और अत्यधिक रक्तस्राव (ब्लीडिंग) के कारण मरीज की जान पर बन आती.
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मरीज की हालत स्थिर
ऐसे बेहद जोखिमभरे हालात में विशेषज्ञ टीम ने धैर्य, अनुभव और सटीक तकनीक का परिचय देते हुए बिना किसी बड़ी चीर-फाड़ के मलद्वार के रास्ते ही प्लास्टिक का गिलास और गुटखे की भरी थैली सुरक्षित बाहर निकाल ली. सफल ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को राहत मिली. अब उसकी हालत पूरी तरह स्थिर है, वह खतरे से बाहर है और उसका पेट व यूरिनरी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है."