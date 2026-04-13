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मुरैना जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुप अंधेरा, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज

मुरैना जिला अस्पताल में बिजली की थ्री-लेयर व्यवस्था के दावों के बीच इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी ही सहारा.

Morena District Hospital
मुरैना जिला अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
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मुरैना : मुरैना में मेडिकल कॉलेज की मांग के बीच जिला अस्पताल की इमरजेंसी अंधेरे में डूबी. ये हालत तब है जब थ्री-लेयर व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं. इमरजेंसी वार्ड में अचानक बिजली गुल होने से अंधेरा छा जाता है. इसके बाद डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ को मजबूरी में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा. अस्पताल में बिजली गुल होने से मरीजों के परिजनों में रोष है.

घायलों के पहुंचते ही बिजली गुल

मुरैना जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार करते नजर आए. पता चला ये वाकया रविवार सुबह करीब 11:15 बजे का है. सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया. जैसे ही उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, तभी अचानक बिजली गुल हो गई और पूरे वार्ड में अंधेरा छा गया.

मुरैना जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड घुप अंधेरा (ETV BHARAT)

ऐसी स्थिति में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बिना समय गंवाए मोबाइल टॉर्च जलाकर मरहम-पट्टी और उपचार शुरू कर दिया. करीब 20 मिनट तक इलाज इसी तरह चलता रहा, जिसके बाद बिजली आने पर स्टाफ ने राहत की सांस ली.

कैसे हो गए फेल गए जनरेटर

खास बात यह है कि सिविल सर्जन द्वारा अस्पताल में थ्री-लेयर बिजली व्यवस्था होने का दावा किया जाता है. बिजली जाने पर जेनरेटर और फिर सोलर सिस्टम से सप्लाई बहाल होनी चाहिए. मरीज पूछ रहे हैं कि आखिर ये पूरी व्यवस्था एक साथ कैसे फेल हो गई. एक ओर मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं की यह हालत लोगों को चिंता में डाल रही है.

Morena District Hospital
मुरैना जिला अस्पताल में बिजली गुल (ETV BHARAT)

सिविल सर्जन का हास्यास्पद दावा

सिविल सर्जन डॉ. गजेन्द्र सिंह तोमर का कहना है जिला अस्पताल में लाइट की कोई समस्या नहीं है. बिजली गुल होने पर तुरंत जेनरेटर से सप्लाई शुरू कर दी जाती है, हालांकि इस प्रक्रिया में एक-दो मिनट का समय लग सकता है. अस्पताल की व्यवस्थाओं में कोई खामी नहीं है. सिविल सर्जन के ये दावे हकीकत से मेल नहीं खाते. अगर थ्री-लेयर बिजली व्यवस्था और जेनरेटर सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त है तो फिर इमरजेंसी में अंधेरा क्यों हुआ.

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