ETV Bharat / state

1100 दीपों से झिलमिलाया मुरैना का पितृवन, नरक चतुर्दशी पर गूंजी संस्कृति और पर्यावरण की गाथा

मुरैना के पितृवन में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन, कल्पवृक्ष सेवा समिति ने 1100 दीपों से सजाया पितृवन.

morena Deepdan program
1100 दीपों से झिलमिलाया मुरैना का पितृवन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 10:23 AM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 10:32 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: मुरैना के देवरी गांव स्थित पवित्र पितृवन (घड़ियाल केंद्र के समीप) शनिवार की देर शाम एक अलौकिक दृश्य में बदल गया. जब 1100 दीपों की पंक्तियों ने सम्पूर्ण परिसर को दिव्य प्रकाश से नहला दिया. यह भव्य दीपदान कार्यक्रम कल्पवृक्ष सेवा समिति, मुरैना द्वारा नरक चतुर्दशी के पावन अवसर पर आयोजित किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी और समिति सदस्य सम्मिलित हुए.

दीपावली से पहले दीपदान का महत्व
दीपावली से पूर्व मनाए जाने वाले इस पर्व पर दीपदान का विशेष महत्व होता है. यह न केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, पितृ तर्पण और पर्यावरण संरक्षण का भी अद्भुत संगम है. हर दीप मानो एक संकल्प था, अज्ञान से ज्ञान की ओर, उदासीनता से आस्था की ओर, और प्रदूषण से पर्यावरण संरक्षण की ओर.

1100 lamps lit Naraka Chaturdashi
नरक चतुर्दशी पर गूंजी संस्कृति और पर्यावरण की गाथा (ETV Bharat)

मुरैना के पितृवन में नरक चतुर्दशी के पावन अवसर पर कल्पवृक्ष सेवा समिति द्वारा आयोजित भव्य दीपदान कार्यक्रम में जब 1100 दीपों की एक साथ लौ प्रज्वलित हुई, तो वातावरण श्रद्धा, सौंदर्य और अध्यात्म के प्रकाश से भर उठा. कार्यक्रम का शुभारंभ तुलसी माता की पूजा-अर्चना से हुआ. तुलसी माता को वस्त्र अर्पित कर विधिवत पूजन संपन्न किया गया. इसके पश्चात बेलपत्र और अन्य देववृक्षों की तलहटी में घी के दीप जलाए गए. आरती की मधुर ध्वनि और टिमटिमाते दीपों की लौ ने जैसे सम्पूर्ण वातावरण को दिव्यता से भर दिया.

वृक्षों की शाखाओं पर पड़ी दीपों की रोशनी
धीरे-धीरे जब 1100 दीपकों की श्रृंखला पितृवन में जगमगाने लगी, तो चारों ओर प्रकाश का समंदर लहराने लगा. वृक्षों की शाखाओं पर पड़ते दीपों की झिलमिल रोशनी ऐसा अद्भुत दृश्य रच रही थी कि उपस्थित हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया. कहीं हवा में दीपों की लौ लहराती थी, तो कहीं वृक्षों की छाया में प्रकाश ऐसे नाचता था जैसे स्वयं देवगण दीप आरती कर रहे हों.

दीपदान करने से मिलती है पापों से मुक्ति!
शास्त्रों में कहा गया है कार्तिके मासि यः कुर्यात् दीपदानं विशेषतः।स सर्वपापनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते॥ अर्थात कार्तिक मास में दीपदान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है. नरक चतुर्दशी के इस पर्व को भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर वध और 16,000 कन्याओं की मुक्ति का प्रतीक माना जाता है. अतः यह दिन केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश, बंधन से मुक्ति और अज्ञान से ज्ञान की यात्रा का प्रतीक है.

morena Kalpavriksha Seva Samiti
कल्पवृक्ष सेवा समिति ने 1100 दीपों से सजाया पितृवन (ETV Bharat)

वर्षों से आज भी जारी है परंपरा
कल्पवृक्ष सेवा समिति के अध्यक्ष अतुल माहेश्वरी ने कहा, ''दीपदान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण, समाज में चेतना का संचार और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम है. हमारे पूर्वजों ने दीपदान को केवल पूजा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक साधना के रूप में देखा जिससे प्रकाश भीतर भी जले और बाहर भी.'' उन्होंने बताया कि, ''समिति का उद्देश्य संस्कृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और सेवा भावना को सशक्त बनाना है. वर्षों से इस परंपरा को समिति द्वारा जीवित रखा गया है, जिससे मुरैना में आस्था और पर्यावरण दोनों के प्रति जागरूकता बढ़ी है.''

इस अवसर पर राजेश राठी, मनोज शर्मा, मनमोहन शर्मा, देवांशु राठी, लक्षित माहेश्वरी, प्रमोद कुलश्रेष्ठ, सी.ए. प्रकाश अग्रवाल, तरुण शर्मा, कलुआ सिकरवार, राजपाल कुशवाहा, नीरज कुशवाहा, नीलेश मित्तल, देवेंद्र मुद्गल, सचिन परमार, अमित सिकरवार, वैभव झा सहित अनेक नागरिक, समाजसेवी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे. सभी ने दीपदान के इस पवित्र क्षण में श्रद्धा, शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव किया. पितृवन की मिट्टी ने उस शाम केवल प्रकाश नहीं देखा, बल्कि मानवता, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम भी महसूस किया.

Last Updated : October 19, 2025 at 10:32 AM IST

TAGGED:

1100 LAMPS LIT IN PITRIVAN
1100 LAMPS LIT NARAKA CHATURDASHI
MORENA KALPAVRIKSHA SEVA SAMITI
DIWALI 2025
MORENA DEEPDAN PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिवाली में भी आंदोलन के मूड में किसान, ट्रैक्टर रैली निकाल कर भगवान को सौंपा ज्ञापन

मालवा के फूलों से सजती है पूरे देश की दिवाली, हफ्ते भर में हो जाता है करोड़ों का कारोबार

MP-UP इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा सागर-कानपुर हाईवे, दोनों ओर लगेंगे उद्योग

बेघर को छत दिलाने में शिवपुरी अव्वल, 72 हजार आदिवासियों को मिला अपना घर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.