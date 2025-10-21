ETV Bharat / state

सबलगढ़, नीमच और बुरहानपुर में आग का तांडव, पटाखों की चिंगारी से दीपावली की खुशियां राख

मुरैना/नीमच/बुरहानपुर : दीपावली की जगमग रात में जहां सभी लोग आतिशबाजी में मशगूल थे, वहीं दूसरी तरफ आग का तांडव भी देखा गया. मुरैना जिले के सबलगढ़ के अलावा नीमच और बुरहानपुर में आग की घटनाएं हुई. मुरैना के सबलगढ़ में पटाखों की गूंज के बीच वार्ड नंबर 2 में पेट्रोल पंप के सामने आग लगने से हड़कंप मच गया. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने 02 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. पाइप के गोदाम में भड़की आग सबलगढ़ में पाइप गोदाम में भड़की आग ने पलभर में सब कुछ राख कर दिया. पेट्रोल पंप के सामने व्यापारी ब्रह्मादत मंगल का गोदाम है. गोदाम में पीवीसी पाइप और पानी की टंकियां भरी हुई थीं. दीपावली की रात अचानक गोदाम में आग लग गई. गोदाम के अंदर से धुंआ उठता देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना सबलगढ़ थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तहसीलदार आशीष यशवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. तहसीलदार ने नगर पालिका सबलगढ़, झुंडपुरा और गैल इंडिया से फायर ब्रिगेड बुलाईं. सबलगढ़ में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग (ETV BHARAT) पीछे के दरवाजे से कुछ सामान बाहर निकाला आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि पाइप पिघलकर बहने लगे. फायर कर्मियों ने लगातार दो गाड़ियां पानी की डालीं और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. आग लगने के दौरान पीछे के दरवाजे से गोदाम में भरा कुछ सामान एक-एक कर बाहर निकाल लिया गया. आग कैसे लगी, फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. तहसीलदार आशीष यशवाल ने बताया "गोदाम में पीवीसी पाइप तथा पानी की टंकियां भरी हुई थीं. नुकसान का आकलन किया जा रहा है."