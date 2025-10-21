सबलगढ़, नीमच और बुरहानपुर में आग का तांडव, पटाखों की चिंगारी से दीपावली की खुशियां राख
मध्य प्रदेश में दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान कुछ स्थानों पर आग की घटनाएं. दो स्थानों पर गोदाम में रखा सारा सामान खाक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 12:06 PM IST
मुरैना/नीमच/बुरहानपुर : दीपावली की जगमग रात में जहां सभी लोग आतिशबाजी में मशगूल थे, वहीं दूसरी तरफ आग का तांडव भी देखा गया. मुरैना जिले के सबलगढ़ के अलावा नीमच और बुरहानपुर में आग की घटनाएं हुई. मुरैना के सबलगढ़ में पटाखों की गूंज के बीच वार्ड नंबर 2 में पेट्रोल पंप के सामने आग लगने से हड़कंप मच गया. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने 02 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.
पाइप के गोदाम में भड़की आग
सबलगढ़ में पाइप गोदाम में भड़की आग ने पलभर में सब कुछ राख कर दिया. पेट्रोल पंप के सामने व्यापारी ब्रह्मादत मंगल का गोदाम है. गोदाम में पीवीसी पाइप और पानी की टंकियां भरी हुई थीं. दीपावली की रात अचानक गोदाम में आग लग गई. गोदाम के अंदर से धुंआ उठता देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना सबलगढ़ थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तहसीलदार आशीष यशवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. तहसीलदार ने नगर पालिका सबलगढ़, झुंडपुरा और गैल इंडिया से फायर ब्रिगेड बुलाईं.
पीछे के दरवाजे से कुछ सामान बाहर निकाला
आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि पाइप पिघलकर बहने लगे. फायर कर्मियों ने लगातार दो गाड़ियां पानी की डालीं और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. आग लगने के दौरान पीछे के दरवाजे से गोदाम में भरा कुछ सामान एक-एक कर बाहर निकाल लिया गया. आग कैसे लगी, फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. तहसीलदार आशीष यशवाल ने बताया "गोदाम में पीवीसी पाइप तथा पानी की टंकियां भरी हुई थीं. नुकसान का आकलन किया जा रहा है."
पटाखे की चिंगारी ने मचाई तबाही
उधर, नीमच सिटी के शू मोहल्ला क्षेत्र में रविवार रात पटाखे की चिंगारी से सौरभ राठौर के घर में भीषण आग लग गई. घर में सोफे बनाने का फोम रखा होने से आग तेजी से फैल गई और पूरा सामान जलकर राख हो गया. फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. बताया जा रहा है कि पटाखे की एक चिंगारी घर में जा गिरी और कुछ ही पलों में भीषण आग भड़क उठी. मोहल्ले में धुआं और लपटें इतनी तेजी से उठीं कि आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए.
फोम से भरे घर में आग ने मचाई तबाही
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सौरभ राठौर के घर में सोफे बनाने का काम होता है. अंदर बड़ी मात्रा में फोम रखा हुआ था. यही फोम आग को ईंधन का काम देता गया और कुछ ही मिनटों में लपटें आसमान छूने लगीं. आग इतनी भयानक थी कि पूरा घर धुएं से भर गया और कुछ ही देर में अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. 2 फायर ब्रिगेड और सीआईएसएफ की फायर यूनिट मौके पर पहुंची. एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, सीएसपी किरण चौहान और सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल ने मोर्चा संभाला. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
आग से गन्ने का खेत जलकर राख
दूसरी तरफ, बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के बाड़ा बुजुर्ग स्थित गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई, देखते ही देखते आग पूरे खेत में फैल गई. आग ने 11 एकड़ रकबे में उगाए गन्ने को जलाकर राख कर दिया. खेत में मजदूर परिवार ने आग की लपटें देख खेत मालिक को सूचित किया. इसके बाद खेत मालिक मौके पर पहुंचे. उन्होंने आग की सूचना डायल 112 और नगर निगम के दमकल विभाग को दी. घटनास्थल पर करीब सवा घंटे बाद खेत तक फायर फाइटर पहुंच सका. तब तक फसल जलकर नष्ट हो गई. 3 फायर टैंकरों ने आग बुझाई.