दलित युवक ने शराब के पैसे देने से किया इंकार, आरोपी ने बेरहमी से पीटा और बनाया मुर्गा

मुरैना में दलित युवक के साथ हैवानियत, शराब के पैसे नहीं देने पर बनाया मुर्गा, शर्मनाक हरकत का वीडियो सर्कुलेट, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे.

MORENA DALIT YOUTH BEAT
आरोपी ने बेरहमी से पीटा और बनाया मुर्गा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 9:40 AM IST

Updated : February 4, 2026 at 9:57 AM IST

3 Min Read
मुरैना: अम्बाह कस्बे से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. आरोप है कि दबंग ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की. उसके बाद उसे जबरन मुर्गा बनाया. हदें पार करते हुए उसके साथ शर्मनाक हरकत कराई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो देखकर एक वर्ग में नाराजगी है. अम्बाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

दलित युवक को आरोपी ने बेरहमी से पीटा

मंगलवार की दोपहर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में एक दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार साफ दिखाई दे रहा है. पुलिस ने जब वीडियो का संज्ञान लिया और जांच शुरू की तो यह मामला अम्बाह कस्बे के जनपद कार्यालय परिसर का निकला. जांच में सामने आया कि पीड़ित कटारे वाली गली का रहने वाला दलित समाज का युवक है. पीड़ित को थाने बुलाकर पूछताछ की गई, जहां उसने पूरी आपबीती बताई.

दलित युवक ने शराब के पैसे देने से किया इंकार (ETV Bharat)

शराब के पैसे न देने पर युवक को बनाया मुर्गा

युवक ने बताया कि "दो दिन पहले वह किसी काम से बाजार जा रहा था. इसी दौरान जनपद कार्यालय के पास उसकी मुलाकात रेतकापुरा निवासी धर्मेंद्र उर्फ पुई तोमर से हुई. आरोपी ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे, जब युवक ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी बौखला गया. इसके बाद आरोपी धर्मेंद्र ने युवक को बेरहमी से पीटा और उसे जबरन मुर्गा बनाया. जब इससे भी उसका जी नहीं भरा तो उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी. धर्मेंद्र ने पीड़ित के साथ बेहद शर्मनाक और अपमानजनक हरकत की.

पुलिस ने मामले में लिया स्वतः संज्ञान

इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया. अम्बाह पुलिस ने सर्कुलेट हो रहे वीडियो के आधार पर मंगलवार की शाम को आरोपी धर्मेंद्र के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी को हिरासत में लेकर जेल में डाला

अम्बाह एसडीओपी रवि प्रकाश भदौरिया ने बताया, "वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया है. आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

संपादक की पसंद

