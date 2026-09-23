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डकैत कल्ली गुर्जर ने दी जेलर को उड़ाने की धमकी, मुरैना जेल में दहशत का माहौल

चंबल में आतंक का पर्याय बने 60 हजार के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर के खिलाफ एक और एफआईआर. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

Kalli Gurjar Death threat
डकैत कल्ली गुर्जर की धमकी, मुरैना जेल में दहशत का माहौल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 12:46 PM IST

3 Min Read
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मुरैना : मुरैना जिला जेल में बंद एक बंदी की बैरक बदलने पर जेल उप अधीक्षक को खतरनाक धमकी मिली. 60 हजार के इनामी बदमाश कल्ली गुर्जर ने जेल उप अधीक्षक सुनील कुमार शर्मा को फोन कर गोली मारने की धमकी दी. कल्ली गुर्जर ने फोन पर कहा "जेल में बंद जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र गुर्जर उसका छोटा भाई है. अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार देगा." धमकी मिलने के बाद जेल महकमे में दहशत है. उप जेल उप अधीक्षक सुनील कुमार शर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड उपलब्ध कराने की मांग की है.

जेल में ड्यूटी के दौरान आया धमकी का कॉल

कल्ली गुर्जर का छोटा भाई जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र गुर्जर वर्तमान में मुरैना जिला जेल में बंद है. कुछ दिन पहले जेल उप अधीक्षक सुनील कुमार शर्मा ने जोगेंद्र की बैरक बदलकर दूसरी बैरक में शिफ्ट किया था. इसी बात को लेकर मंगलवार दोपहर कल्ली गुर्जर ने उप अधीक्षक को फोन किया. शिकायत के मुताबिक उप अधीक्षक सुनील कुमार शर्मा अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर कॉल आया.

भाई की बैरक बदलने से बौखलाया कल्ली गुर्जर

शिकायत में कहा गया "कॉल करने वाले ने अपना नाम कल्ली गुर्जर बताते हुए जोगेंद्र की बैरक बदले जाने पर नाराजगी जताई और धमकी दी. उसने कहा कि उसका भाई जोगेंद्र जेल में बंद है और उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार देगा. बातचीत में कल्ली ने अपने भाई सचिन गुर्जर का भी जिक्र किया, जो हाल ही में धौलपुर जेल से बाहर आया है." कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस कॉल और व्हाट्सऐप संदेशों की भी जांच कर रही है.

जेलर ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

मुरैना उप अधीक्षक सुनील कुमार शर्मा ने बताया "कॉल करने वाले ने अपना नाम कल्ली गुर्जर बताया. उसने व्हाट्सऐप पर भी गाली-गलौज वाले मैसेज भेजे. उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है." कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया "जेलर सुनील कुमार शर्मा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. कल्ली गुर्जर नामक बदमाश ने उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी दी. जेलर की शिकायत पर पुलिस ने कल्ली गुर्जर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस फोन कॉल के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है."

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